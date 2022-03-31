Volkswagen'e bağlı otomobil devleri Porsche ve Audi'nin, dünyanın en popüler motor sporlarından olan Formula 1'e giriş yapacağı idda edildi. Gelen haberlere göre Volkswagen, önümüzdeki hafta yapılacak bir toplantıda bu iki markanın F1'e girişine yeşil ışık yakacak.

Dünyanın en çok sevilen motor sporlarının başında yer alan Formula 1’in yeni sezonu hız kesmeden devam ediyor. Bizim de sizlerle paylaştığımız üzere bugün organizasyon tarafından yapılan açıklamalarda yarışlara ABD’nin en ünlü kentlerinden biri Las Vegas’ın eklendiği duyurulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde de Formula 1’in ikinci ayağı Suudi Arabistan yarışının tamamlandığını ve kazananın geçen senenin şampiyonu Max Verstappen’in olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de gelen haberler, önümüzdeki günlerde organizasyon hakkında önemli bir gelişme yaşanabileceğini ve iki dev otomobil üreticisinin Formula 1’e dahil olabileceğini gösterdi.

Porsche ve Audi Formula 1’e girebilir

Reuters tarafından paylaşılan bir habere göre Volkswagen’in sahibi olduğu Audi ve Porsche, yakın zamanda Formula 1’e dahil olabilir. Konuya yakın kaynaklar, Volkswagen’in önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan bir toplantıda bu iki markanın organizasyona katılmasına yeşil ışık yakacağını iddia etti.

Bu kaynaklardan biri verdiği demeçte, Formula 1’e katılma isteklerinin üst düzey yetkililere iletileceğini; bunun sonucunda da pozitif bir karar çıkma olasılığının yüksek olduğunu ifade etti. Volkswagen’in ise konu hakkında yorum yapmayı reddettiği kaydedildi.

Ek olarak gelen açıklamalarda Audi’nin McLaren’e 500 milyon Euro’luk bir teklif yapacağı ifade edilirken, Porsche’nin ise organizasyondaki takımlardan biri olan Red Bull ile uzun vadede ortaklık kurmayı planladığı aktarıldı. Motorsport.com’a göre de iddiaların doğru çıkması halinde iki marka 2026 yılında motor tedarikçisi olarak dünyanın en büyük yarış organizasyonuna giriş yapacak.

Son olarak geçtiğimiz yıl Audi ve McLaren arasında ortaklık kurulacağına dair haberlerin geldiğini, ancak her iki dev şirketin de bu iddiaları reddettiğini sözlerimize ekleyelim.