Avengers: Endgame Hakkında Yıllar Önce Paylaşılan Spoiler

Pek çok kişi Avengers: Endgame hakkında bir spoiler arıyor. Fakat kimse burnunun ucundaki spoilerı göremiyor. Avengers: Endgame'de Iron Man'in Dünya'ya dönüp dönemeyeceği, yıllar önce atılan bir tweette açıklanmış olabilir.

Marvel, Avengers: Endgame ile ilgili hiçbir sızıntıya izin vermiyor olsa da Marvel hayranları, geçmiş filmlerden ipuçları toplayarak film hakkında bilgi edinmeye devam ediyorlar. Yeni bir Marvel hayran teorisi, Iron Man yani Tony Stark’ın Avengers: End Game’de sonsuz uzay boşluğundan kurtulup kurtulamayacağını ortaya çıkarıyor olabilir.

Bildiğiniz gibi Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War’un bir devam filmi olarak vizyona girecek. Hatta Marvel’ın bu filmlerle ilgili ilk planı ayrı ayrı isimlendirmek yerine Infinity War Part 1 ve Infinity War Part 2 şeklinde isimlendirmekti. Fakat bu plandan vazgeçildi. Marvel, iki filmi birbirinin devamı olarak planladığından filmlerin çekimleri de art arda gerçekleşti.

MCU News & Tweets tarafından 4 Mayıs 2017’de atılan bir tweette Robert Downey Jr yani Iron Man ve diğer Yenilmezler üyelerinin İngiltere’nin İskoçya sınırında kurulan sahte bir barda Avengers: Infinity War’un çekimlerine devam ettiği belirtiliyor. Bir dakika! Iron Man, Avengers: Infinity War’un neredeyse tamamında Titan gezegenindeydi. O halde bu bar sahnesi nerede?

Tahmin edebileceğiniz gibi bu sahne, Avengers: Infinity War için değil, Avengers: Endgame için çekilmişti. Aslına bakacak olursanız Marvel, bunun ipucunu bize sağladı. Super Bowl için yayınlanan Avengers: End Game fragmanında Rocket Raccoon’un ahşap kapılı bir yapıya girdiğini, arkasında da dalgalı bir deniz olduğunu görüyoruz. Tıpkı İngiltere’nin İskoçya kıyılarında olduğu gibi…

Marvel’ın şaşırtmayı, sürprizleri ve gizemi çok sevdiğini biliyoruz. Bu nedenle ne fragmanlara ne de sızıntılara tamamen güvenemeyiz. Bununla birlikte Avengers: Endgame’de Tony Stark’a veda edeceğimiz zaten biliniyor. Marvel’ın Iron Man’e uzay boşluğunda yapa yalnız veda etmeyeceğini tahmin etmek zor değil.