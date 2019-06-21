Avengers: Endgame’in Finali, 16 Bit Olarak Yeniden Çekildi

Marvel Sinematik Evreni’nin en iyi savaş sahnelerinden olan Avengers: Endgame filmindeki son savaş, 16 bit grafiklerle yeniden canlandırıldı.

Avengers: Endgame, çok ciddi izlenme rakamlarına ulaştı ve film, sinema tarihinin şimdilik en çok izlenen ikinci filmi olmayı başardı. Tekrar gösterime girmeye hazırlanan yapım öncesinde, klasik haline gelmiş olan son savaş, 16 bit grafikler ile yeniden canlandırıldı.

YouTube yayıncısı Mr. Sunday Movies tarafından paylaşılan retro görünümlü, 16 bit video oyunlarını andıran yeniden yapımda Avengers ekibi (ve aşağı yukarı herkes) ile Thanos arasındaki son savaşı yeniden canlandırılıyor. Videoyu üreten kişi ise 8-bit trailer ve 16-bit scenes ile tanınan John Stratman oldu. Videonun müziklerinden ise Kenny Mac sorumlu.

Marvel, yakın zamanda epik filmin yeni sahneler eklenmiş versiyonunu tekrar sinemalarda gösterime sokacak. Bu filmde kesilmiş bir sahne, Stan Lee tribute gibi yeni görüntüler ve after credits adı verilen, film bittikten sonra yayınlanan bölümler olacak. Russo Kardeşler, yapımda ayrıca başka sürprizler olacağını da açıkladılar. Bu sürprizler arasında, Ant Man filmlerinden tanıdığımız Luis’in MCU’da o ana kadar yaşananları anlattığı sahnenin olup olmadığı, filmin çekilen 7 sonunun birden after credits kısmında yer alıp almayacağı bilinmiyor. (Bunlar olursa Webtekno yazdıydı dersiniz.)

Avengers: Endgame şu anda Avatar’ın yalnızca 44 milyon dolar gerisinde bulunuyor. Marvel, yeniden gösterimler ile birlikte zirveyi ele geçireceğini düşünüyor.