Riot Games'in bir LoL filmi için Russo kardeşler ile görüştüğü ortaya çıktı. Üstelik bu görüşme, Riot Games'e tam 5 milyon dolara mâl olmuş. İşte arka planda yaşananlar...

Riot Games, ikonik MOBA oyunu League of Legends (LoL) için farklı farklı projeleri hayata geçirdi. O projelerden bir tanesi de Netflix'te yayımlanan ve çok da sevilen Arcane isimli diziydi. Gelen son haberler, Riot Games'in planlarının bunların çok daha ötesinde olduğu ancak bir türlü başarıya ulaşılamadığını gözler önüne seriyor. Hatta şirket, sırf bu mesele yüzünden Avengers yönetmenlerine milyonlarca dolar ödeme yapmış.

Konuya aşina kaynaklara dayandırılan bir habere göre Riot Games, bundan birkaç yıl önce bir LoL filmi uyarlamasının hayata geçirilmesini istedi. Bu proje için de Marvel'ın sevilen yapımlarından Avengers'ın yönetmenleri olan Anthony Russo ve Joe Russo ile görüşme gerçekleştirdi. Ancak bu görüşmelerin, Riot Games'e pahalıya patladığı söyleniyor.

Russo kardeşler, projeden çekilmek için 5 milyon dolar aldılar!

Edinilen bilgilere göre Riot Games ile Russo kardeşler, bir türlü anlaşmaya varamadılar. Hâl böyle olunca Riot Games, projeden çekilmeleri karşılığında Russo kardeşlere tam 5 milyon dolar ödeme yaptı. Ne Russo kardeşler ne de Riot Games, bu görüşmelerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Ancak Riot Games, LoL evrenini genişletmek için elinden geleni ardına koymayacak gibi görünüyor. Hatta Riot Games'in kurucu ortaklarından Marc Merril, dizi ve film üretme noktasında hâlâ hevesli olduklarını ancak neyi nasıl yapacaklarını öğrenmeye çalıştıklarını söylüyor. Bakalım gelecekte, bu konuyla ilgili neler yaşanacak...