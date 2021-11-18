Avrupa'nın Alkol Kaynaklı Ölüm İstatistikleri Açıklandı

Avrupa'da alkol kaynaklı ölümlerin oranı araştırıldı. Avrupa İstatistik Ofisi'nden alınan veriler dahilinde yapılan çalışmalar sonucunda Slovenya, Almanya ve Polonya'da durumun hiç iyi olmadığı anlaşıldı. Türkiye ise alkol kaynaklı can kayıplarında, Avrupa'nın çok büyük bir bölümünden iyi durumda.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) ölüm raporlarını inceleyerek alkole bağlı ölümler ile ilgili bir harita oluşturan Landgeist, çarpıcı sonuçlar paylaştı. Yapılan araştırmalara göre Avrupa'nın özellikle de belirli bölgeleri, alkol kullanımına bağlı can kayıplarında hiç de iyi bir durumda değil. Türkiye'yi de inceleyen ekip, neyse ki bizler için can sıkan veriler açıklamadı.

Eurostat'tan derlenen verilere göre Avrupa'da alkol kaynaklı ölümlerin en fazla olduğu yer, Slovenya'nın Doğu bölgesi. Buradakilerin yüz binde 19,7'si alkol kaynaklı olarak hayatını kaybediyor. Ülkenin batısı da pekiyi durumda değil. Zira Batı Slovenya'da 100 bin kişiden 12,7'si, yine alkol kaynaklı olarak yaşamını yitirmiş durumda. Almanya'da da durum hiç iç açıcı gibi görünmüyor.

Bremen, Avrupa'da en kötü durumda olan ikinci bölge

Almanya'ya baktığımızda alkol kaynaklı ölümlerin ülkenin kuzeyinde ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Bu noktada başı çeken kent ise Bremen. Öte yandan, Polonya'da da durum hiç iç açıcı değil. Fransa ise bu iki ülkeden biraz daha iyi bir noktada. Daha güneye indiğimizde Portekiz, İtalya ve ispanya gibi ülkelerin alkol kaynaklı ölümler noktasında daha iyi durumdalar.

Türkiye'ye baktığımızda, alkol kaynaklı ölümler istatistiklerinde oldukça olumlu sonuçlar görüyoruz. Araştırma ekibi, Türkiye'nin her şehrinden veri toplayamamış gibi görünüyor olsa da alkol nedeniyle yitirdiğimiz canlarımızın sayısı, 100 binde 1,5 seviyesinin üzerine çıkmamış durumda.