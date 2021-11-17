Sosyal Adalet Endeksi'nde Türkiye'nin Yeri Belli Oldu

Avrupa Birliği ve OECD üyesi olan 41 ülkenin yer aldığı Sosyal Adalet Endeksi’nde Türkiye’nin sıralaması açıklandı. Listede yer en üst sıradaki ülke İzlanda olurken en son sırada ise Meksika var.

Ülkelerin refah ve gelişmişlik seviyeleri, genellikle o ülkenin eğitiminin ve adaletinin ne kadar iyi olduğuyla ilişkilendirilir. Bu kriterlerin yeterliliği ise Sosyal Adalet Endeksi gibi listeler ile belirlenir.

Ekonomi, bilim, refah gibi konuları teşvik etmeyi amaçlayan Alman Bertelsmann Vakfı’nın, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve AB ülkeleri arasında hazırladığı Sosyal Adalet Endeksinin bu yılki listesi hazırlandı.

Türkiye listenin en alt sıralarında yer alıyor

Birkaç kriterin ortalamasının alınmasıyla 41 ülkenin içinden 40. sırada yer alan Türkiye’nin kriter bazındaki sıralamaları ise dikkat çekici. Yoksulluğun önlenmesinde 31. sırada yer alan ülkemiz, adil eğitim eşitliği konusunda maalesef en son sırada yer alıyor. Türkiye ayrıca istihdam piyasasında 37. sırada, nesiller arası adalet konusunda 18. sırada ve sağlık konusunda ise 36. sırada yer aldı.

Sosyal Adalet Endeksinin 1. sırasında ise daha önceki yıllarda da ilk sırada yer alan küçük ada ülkesi İzlanda var. Diğer İskandinav ülkeleri olan Norveç, Danimarka, İsveç gibi ülkeler ise onu takip ediyor.

Meksika en son sırada yer alırken 40. sırada Türkiye bulunuyor ülkemizin üst sıralarında Romanya, Bulgaristan ve Şili yer alıyor.

İşsizlik ortalaması 2018'den beri ilk kez düşüşte:

Bu yıl hazırlanan raporda 2018’den beri ilk defa 41 ülkenin işsizlik ortalamasının düştüğü tespit edildi. Çek Cumhuriyeti en düşük işsizlik oranına sahip olan ülke olurken Yunanistan da ise her beş kişiden birinin işsiz olduğu açıklandı.

Rapora göre ABD ve İsrail de işsizlik sorunuyla boğuşan ülkelerde başı çekiyor. İsrail %17,9 oranında işsizlik sorunuyla boğuşurken ABD’de ise bu oranın %17,8 olduğu belirtildi.

Bartelsmann Vakfı’nın hazırladığı raporda yer alan 41 ülkenin 27’sinde 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların yoksulluk riskinin çok daha fazla olduğu tespit edildi. Listede en iyi ülkeler arasında yer alan Norveç ve İsveç gibi ülkelerde ise bu durum ne yazık ki değişmiyor.