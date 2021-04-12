Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, bugün Elon Musk'ın otomotiv şirketi Tesla'nın hisselerini "token" olarak satışa çıkarılıyor. Ancak işlemler şimdilik Türkiye'den kapalı durumda.

Dünyanın en büyük şirketlerinin hisselerini tıpkı kripto para gibi alıp satabilseydik neler olurdu? Artık bu sorunun cevabını düşünmek zorunda değiliz. Özellikle 2020'deki hızlı yükselişi ile rekor üzerine rekor kıran otomotiv şirketi Tesla'nın hisseleri, artık kripto para borsası Binance üzerinden satışa sunulacak.

"Tokenized stock trading" ya da Türkçesi ile "tokenleştirilmiş hisse alım satımı" işlemleri daha önce Bittrex Global tarafından da kullanıma açılmıştı. Ancak son aylardaki yükselişi ile göz dolduran, dünyanın en değerli üçüncü kripto para birimi BNB'ye sahip Binance, bu işlemler sayesinde ağını ciddi ölçüde genişletebilir.

Binance, hisse alım satımlarına sıfır komisyon uygulayacak:

Geçtiğimiz aylarda sizlere Midas isimli İzmir merkezli bir yerli girişimden de söz etmiştik. Aslında bu durum global hisse piyasalarında atılan yeni adımların Türkiye'deki bir yankısıydı. Binance'in bu girişimini de global çapta atılan en somut adımlardan birisi olarak gösterebiliriz.

Tokenize edilmiş hisse senetleri için işlemler komisyonsuz olarak yapılıyor. Binance ise bu işlemlerin global çapta yapılacağı platformların başında geliyor.

Süreç Tesla hisseleri ile başladı:

Bugün yayınlanan bir blog yazısında platform, sürecin TESLA hisseleri ile başlayacağını ve TSLA/BUSD üzerinden değişim yapılabileceğini belirtmişti. Binance'in Tesla hisseleri için alım satım işlemleri TSİ 16:35'te başladı.

Atılan bu adımın hisse piyasalarına yansıması ve diğer şirketlerin "tokenized stock trading" standartına yaklaşımları büyük merak konusu. Bu haberin yayınlandığı saat itibarı ile Tesla'nın hisse fiyatı 677 dolar seviyesindeydi.

Binance Stock Tokens (Binance Tokenize Edilmiş Hisse Senedi) nedir?

Platformun açıklamalarına göre Binance Stock Tokens, bildiğimiz sıradan hisse senetlerinin "tokenleştirilmiş" versiyonu olarak özetlenebilir. Bu işlemden sonra her bir token, şirketlerin hisseleri tarafından desteklenebilir oluyor ve yine her biri, hisse senetlerinin %100'de 1'lik payını temsil ediyor. Bu sayede Tesla tokenleri alım satımı yapılabiliyor ve bu tokene sahip olanlar, aynı zamanda Tesla hisselerine yatırım yapmış oluyorlar.

İşlemler şimdilik Türkiye'ye kapalı durumda:

Binance'in hisse alım satım işlemleri şimdilik Türkiye ve Çin'e kapalı durumda. İşlemler Türkiye'den Binance Global hesabı kullanan kişilere de henüz açılmadı.