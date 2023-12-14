Meta'nın mikroblog platformu Threads, nihayet Avrupa Birliği ülkelerinde de kullanıma açıldı. Konuyla ilgili açıklama, bizzat Mark Zuckerberg tarafından yapıldı.

Sosyal medya devi Meta'nın X rakibi platformu Threads, Temmuz 2023'te yayımlandığında tüm ülkelere ulaşmadı. Evet, aralarında Türkiye, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin de olduğu pek çok yerde kullanıcılarla buluşan platform, Avrupa Birliği ülkelerine sunulmadı. Hatta Meta, Threads'e VPN yardımıyla girilmesini bile engelledi.

Şirket, bunun nedenlerine ilişkin çok da bir açıklama yapmadı. Ancak bilinen şeyler vardı. Meta'nın Avrupa Birliği ülkelerine sunulmamasının başlıca nedeni, Avrupa Birliğinin "Dijital Piyasalar Yasası"ydı. Şirket, düzenleyicilerle uyumlu hâle gelebilmek için bir süre bekleme yoluna gitti. İşte bu bekleme süreci, an itibarıyla sona ermiş durumda.

Threads, Avrupa Birliği ülkelerinde de kullanıma sunuldu

Mark Zuckerberg, resmî Threads hesabından yaptığı bir paylaşım ile X rakibi platformun artık Avrupa Birliği ülkelerinde de kullanıma sunulduğunu açıkladı. Zuckerberg'in yaptığı açıklama, Threads'in 450 milyon civarında yeni kullanıcı ile buluşabileceği anlamına geliyor.

Üye olmadan kullanma imkânı da sunuluyor

Dijital Piyasalar Yasası ile sunulan şartları da karşılamaya çalışan Meta, Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcılarına nispeten farklı bir deneyim sunacak. Kullanıcılar, eğer istemiyorlarsa Threads kullanmak için kayıt yaptırmak zorunda olmayacaklar. Kullanıcılar, kayıt yapmadan da Threads'teki tüm gönderilere ulaşabilecek, etiket ve kullanıcıları arayabilecekler. Ayrıca kullanıcılar, kayıt yaptırmak için zorlanmayacak.

Threads'in Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıma sunulması önemli bir gelişme. Neticede burada, yaklaşık yarım milyar insan yaşıyor ve bu insanlar, an itibarıyla Threads'e ulaşabilecekler. Yani platformdaki kullanıcı sayıcı, ciddi anlamda artacak. Bakalım Threads ile X arasındaki rekabet, Avrupa Birliği etkisi ile nasıl etkilenecek.