Avrupa'nın önde gelen teknoloji şirketlerinin CEO'ları, Trump'ın ABD merkezli yaklaşımına karşılık "Avrupa-öncelikli" politikalar izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupalı teknoloji firmaları, ABD'li ve Çinli firmaların arasında sıkışmış durumda, en azından CEO'ların görüşleri bu yönde. Özellikle Donald Trump'ın ikinci defa ABD başkanı olmasının ardından teknoloji devleri, yapay zekâ gibi kritik teknolojiler konusunda ABD'ye olan bağımlılıklarının azaltılması gerektiğini düşünüyor.

Cumhuriyetçi kanadın seçimi kazanması, Portekiz'de Lizbon'da düzenlenen Web Summit konferansında konuşulan en önemli konular arasında yer aldı. Pek çok katılımcı, Trump yönetiminin hamlelerini kestirmediklerini belirtirken, AB'nin de "Avrupa öncelikli politikalar izlemesi gerektiğini" belirttiler.

Avrupalı firmalar, ABD bağımlılığından kurtulmak istiyor

İsviçreli VPN geliştiricisi Proton'un CEO'su Andy Yen, AB'nin ABD'nin korumacı politikalarını yansıtan şekilde Avrupa öncelikli hareket etmesi gerektiğini ve son 20 yıldaki yaklaşımı gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti. Yen, CNBC'ye yaptığı açıklamada Avrupa'nın adım atma zamanının geldiğini ve cesur olması gerektiğini söylerken, daha agresif politikalar geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle Google, Apple, Amazon, Microsoft ve Meta gibi devlere karşı AB'nin daha sıkı düzenlemeler ve yaptırımlar uygulaması gerektiğini söyleyen Yen, Avrupa'nın herkese karşı adil olmak istediğini ve pazarı herkese açtığın ancak ABD ile Çin'in böyle davranmadığını belirtti.

Mozilla Derneği'nin eski CEO'su Mitchell Baker da AB'nin DMA (Dijital Piyasalar Yasası) ile birlikte Firefox'ta anlamlı değişimler olduğunu ifade etti. Firefox'un Android'deki kullanıcı artışını büyük firmaların merkeziyetçi yapılarının gücünü gösteren Mitchell, sektördeki yapının çok fazla seçme şansı bırakmadığını ifade etti.

Vinted CEO'su Thomas Plantenga, Avrupa'nın kendi kendine bakabilmesi gerektiğini ifade ederken, ülkelerin kendilerini koruduklarını ve koalisyonlar oluşturduklarını ve Avrupa'nın çok sayıda yetenekli ve eğitimli insana sahip olduğunu ifade etti.

Avrupalı teknoloji devlerinin CEO'ları, özellikle yapay zekâ gibi alanlarda kendilerinin öncelik sahibi olmaları gerektiğini belirtiyor.