Elektrikli otomobiller ülkemizde yeni yeni popüler oluyor. Ancak bazı markalar, bazı elektrikli modellerini eskitmiş durumdalar. İşte üretimi durdurulan veya durdurulmak üzere olan elektrikli otomobiller.

Otomotiv sektörü, son birkaç yıldır elektrikli otomobil furyası altında. Bugün neredeyse tüm otomobil üreticiler, en azından bir veya birkaç elektrikli otomobil ile hizmet veriyor. Bazıları ise bazı elektrikli otomobilleri çoktan eskitmiş durumda.

Bu içeriğimizde, üretimi yakın geçmişte durdurulan veya bu sene içerisinde durdurulacak elektrikli otomobillere yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, o elektrikli otomobillere yakından bakalım.

Üretimi durdurulan veya durdurulmak üzere olan elektrikli otomobiller

Renault Zoe

İlk kez 2012 yılında tanışma imkânı yakaladığımız Renault Zoe, bu yıl itibarıyla üretimi sonlandırılan modellerin başında geliyor. Yıllardır Türkiye'de de satılan ve pek çok kişinin başlıca tercihlerinden bir tanesi olan otomobilin yerine, markanın yeni elektrikli otomobili "Renault 5 E-Tech Electric" geçecek.

Chevrolet Bolt EV

Türkiye operasyonlarını durduran Chevrolet'in Bolt EV isimli elektrikli otomobili de tarihin tozlu raflarına gömülen modellerden bir tanesi. Üretimi durdurulan otomobil, gelecekte yepyeni bir platform üzerine yeniden inşa edilecek ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği belli değil.

Honda e

Honda'nın Türkiye'ye getirmediği e isimli retro tasarımlı elektrikli otomobili de Ocak 2024 itibarıyla üretimi durdurulan modeller arasına eklendi. Garip bir şekilde bu otomobilin çok fazla ilgi görmemiş olması, Honda e için nihai sonun gelmesine neden oldu.

Ve hiçbir zaman piyasaya sürülmeyen Apple otomobil

*Konsept tasarım.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, çok uzun bir süredir elektrikli otomobil projesi ile gündemdeydi. Pek çok kaynak, markanın artık sona geldiğini düşünüyordu. Ancak tüm bunlar, bir gün ansızın yalan oldu. Apple, elektrikli otomobil projesini tamamen iptal ettiğini açıkladı.

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller için: