Avrupa Birliği, kıtada satılacak telefonlara buzdolabı gibi cihazlarda gördüğümüz enerji sınıfı etiketi zorunluluğu getirdi. Artık AB ülkelerinde telefonlarda da bu etiketler yer alacak.

Son yıllarda çıkardığı yasalarla teknoloji dünyası üzerinde büyük bir baskı kurmaya başlayan Avrupa Birliği 20 Haziran 2025 itibarıyla kıtada satılan telefonlara yepyeni bir zorunluluk getirdi. Artık AB ülkelerinde satılan telefonlarda, tıpkı buzdolabı gibi cihazlarda gördüğümüz enerji verimliliği sınıfı etiketi olması gerekecek.

Avrupa Birliği’nin bu hamlesi, daha çevre dostu bir kullanım ortamı oluşturmaya yardımcı olmak. Yetkililer, enerji sınıfı etiketleri sayesinde kullanıcıların cihazlarının tüketimi hakkında bilgi alabileceğini ve karbon emisyonlarını azaltmaya yardımcı olabileceklerini düşünüyor.

7 farklı bilgi gösterilecek

Buzdolabı, çamaşır makinesi ve diğer birçok eşyada gördüğümüz o enerji sınıfı etiketi tüm telefonlarda yer alacak. Telefonlarda da “A’dan G’ye kadar” sınıflandırma göreceğiz. A en yüksek enerji verimliliği olan cihaz, G ise en düşük verimliliği olan cihaz olacak. Toplamda 7 adet bilginin etikette gösterileceği aktarılmış:

A’dan G’ye enerji verimliliği sınıfı

Döngü başına pil dayanıklılığı (saat ve dakika)

Düşmeye karşı dayanıklılık

Pilin döngü dayanıklılığı

Tamir edilebilirlik sınıfı (A’dan E’ye)

IP dayanıklılık derecesi

İsteyen herkes internetten telefonunun enerji sınıfını öğrenebilecek

Avrupa Birliği, hem üreticiler hem de tüekticiler için buradaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz Avrupa Enerji Etiketleme Ürün Kaydı'na (EPREL) isimli bir site oluşturdu. Bu site üzerinden alacağınız telefon hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Örneğin yukarıda bir iPhone modeli görüyoruz. B sınıfı enerji verimliliği, 41 saat döngü başı batarya dayanıklılığı, C sınıfı düşme dayanıklılığı gibi bilgiler var. Daha fazla bilgi için “More Details” yazan yere basabilirsiniz. Açılan sayfada batarya kapasitesinden diğer tüm detaylara kadar her şey gösteriliyor.

Yeni telefonlara kullanıcılar için çok yararlı zorunluluklar da getirildi

Ayrıca AB, kıtada satılacak tüm yeni telefonların yeni kriterlere uyması gerektiğini de açıkladı. Bunlar arasında suya, toza ve düşmeye dayanıklılık, en az 800 tam şarj sunan yüksek batarya ömrü, 7 yıl tamir etme imkânı sunma, en az 5 yıl güncelleme desteği ve profesyonel tamirciler için erişim desteği var. Her biri kullanıcı için çok yararlı diyebiliriz