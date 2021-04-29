Avrupa’da oldukça köklü bir tren seyahati kültürü bulunuyor. Birçok Avrupa ülkesinde bulunan büyük, kimileri birkaç asırlık olan istasyonlar, yolcuları kıtanın dört bir yanına bağlıyor. Yakın zamanda bu istasyonların en büyükleri sıralandı ve en iyi 10 tanesi seçildi. İşte Avrupa’nın en iyi tren istasyonları:

Tren seyahatleri, 1 yılı aşkın süredir devam eden COVID-19 pandemisi nedeniyle hayal olmuş durumda. Trenlerin seyahat için oldukça aktif bir şekilde kullanıldığı Avrupa’da insanlar, trenlere atlayıp uzaklaşmak için gün sayıyor. Neyse ki gün geçtikçe etki alanı artan aşılama çalışmaları, uzun tren yolculuklarının tekrar başlatılacağı tarihi yakınlaştırıyor.

Consumer Choice Center, demiryollarıyla örtülü Avrupa’nın en iyi tren istasyonlarını değerlendirdi. Avrupa’nın en büyük 50 tren istasyonunun incelenip sıralandığı ve ilk 10’un seçildiği listede Almanya başı çekti.

İngiltere geçen sene birinci sıradaydı

Consumer Choice Center, ‘Avrupa’nın En İyi Tren İstasyonları 2021’ listesinde farklı bölgelerdeki tren istasyonlarını yolcu tecrübesi ve ulaşım kolaylığı gibi faktörleri göz önünde bulundurarak sıraladı. En iyi tren istasyonlarının sıralandığı liste geçen sene de site tarafından düzenlenmiş, Londra’da bulunan St. Pancras Uluslararası Tren İstasyonu birinci sırada yer almıştı. Bu seneki birinci ise Almanya’nın Leipzig şehrinde yer alan Leipzig Hauptbahnhof oldu. Birinciliğin yanı sıra beşinciliği de 2 farklı tren istasyonuyla alan Almanya, listeye damgasını vurdu.

Birinci, Leipzig Hauptbahnhof oldu

Önceki sene ilk sırada yer alan St. Pancras, bu sene üçüncülüğe yerleşti. Listeye girmeyi başaran ülkeler sırasıyla Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, Rusya ve İtalya oldu. Birinci olan Leipzig Hauptbahnhof’un başarısı; barındırdığı mağazalar, yeme-içme mekanları ve iç hatlara sağladığı geniş ulaşımla ilişkilendirildi. Alınabilecek en yüksek puanın 133 olduğu ‘Avrupa’nın En İyi Tren İstasyonları 2021’ listesinin tamamı, puanlarla beraber şu şekilde:

Avrupa’nın en iyi tren istasyonları: