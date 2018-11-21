Avuç İçine Sığan Palm Phone Satışa Sunuldu

Markalar sıra dışı özellikler ile gözümüze girmeyi oldukça seviyor. Bu yazımızda da sıra dışı boyutuyla oldukça küçük bir telefon olan Palm Phone yer alıyor.

Birçok marka, kullanıcıların gözüne işe yarar yeni özellikler ve şık tasarımlar ile girmeye çalışır. Mesela iPhone X serileri, home butonu bulunmayan ilk iPhone'lar olması, çerçevesiz ekran trendine katılması ve çentik olayını başlatması ile gözleri üzerine çekti. Huawei Mate 20 Pro, tersine kablosuz şarj özelliğiyle bir devrim yarattı ve "Şarjın var mı?" sorusuna bambaşka bir bakış açısı getirdi. Bu yazımızda bahsedeceğimiz Palm Phone ise bir anahtarlıktan hallice boyutuyla göze giriyor.

Bu telefon tabii ki biraz da geyik amaçlı yapılmış. Yani maalesef eğer kedi boyutunda insanlar veya iş görüşmesi yapan bebekler yoksa, pek de fazla kişiye hitap etmiyor. Telefonun asıl amacı ise ikincil telefon olmak. Telefonunuzu çok kullandığınızı düşünüyorsanız, bu telefon size bu konuda yardımcı olabilir.

Bunlar haricinde telefon, ondan sıkılmanız için tasarlandı. Evet, telefon sosyalliği ayağınıza getiriyor. Ekranı o küçük ki, insanın Instagram'da gezmek için kürdan boyunda parmakları olması gerekiyor ki çift dokunayım derken bütün ekranı silmesin. Webtekno'yu bu boyutta bir telefondan ancak kelime kelime takip edebilirsiniz.

Telefonun biraz da teknik özelliklerinden bahsedelim. Geyik kısmını bırakırsak, telefon aslında 3.3 inç bir ekrana sahip. Hatırlatalım, ilk çıkan Android telefonların ve iPhone 2G/3G'nin ekran boyutları 3-3.5 inç civarıydı, yani geçmiş zamanlara göre çok da küçük sayılmaz.

Telefon boyuna göre oldukça güzel özelliklere sahip. Snapdragon 435 işlemcinin gücüyle çalışan telefon, ayrıca 3GB RAM sunuyor. Bunların yanında artırılamaz dahili 32 GB hafızaya da sahip olduğunu belirtelim. Telefon bunların yanında bizi 800 mAh bir batarya ve Android 8.1 ile karşılıyor. Boyutuna karşın Android uygulamalarına da tam destek sunuyor.

Telefonun dış kısmında pek fazla bir şey göremiyoruz. Alt kısmında Type-C şarj girişi ve mikrofon deliği bulunuyor. Sağında bir güç tuşu, solunda ise yalnızca SIM kart girişi var. Arkası bombeli bir şekilde duran 12 MP bir kamera ve PALM logosundan oluşuyor. Ön kısmında ise ekranımız, boyuna göre şaşırtan 8 MP ön kameramız ve alt tarafta kapasitif tuşlarımız bulunuyor.

Palm Phone 350 dolar gibi bir fiyatla satışa sunuldu. Türk lirasına çevirdiğimizde vergiler hariç 1900 lira gibi bir fiyat karşımıza çıkıyor. Bu telefon için değer mi tartışılır, ama böyle bir telefon, gerçek hayata dönmemiz konusunda yardımcı olabilir.