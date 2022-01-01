Son Bir Yılda Akaryakıt Fiyatları Nasıl Değişti?

Türkiye, son aylarda döviz kurunda yaşanan artıştan olumsuz etkilenirken akaryakıt fiyatları, hayatımızı doğrudan etkileyen noktalardan biri oldu. Peki, akaryakıt fiyatlarının değişimi 1 Ocak 2021’den bu yana nasıldı?

İyisiyle kötüsüyle ardımızda bırakmaya hazırlandığımız 2021 yılı, ne yazık ki Türkiye’de özellikle son aylarda pek de iyi geçmedi. Merkez Bankası verilerine göre 2021 yılına 7,36 TL seviyesinden başlayan dolar, 20 Aralık tarihinde 18,36 TL seviyesini görerek tarihi bir rekor kırmıştı. Dolar, yılın son gününde 13,50 TL seviyelerinde dolaşırken dolarda yaşanan bu artış, elbette hayatımızı da olumsuz yönde etkiledi.

Dövizde yaşanan artışın hayatımızı doğrudan etkilediği en belirgin noktalardan birisi de akaryakıt fiyatlarıydı. Döviz kurunun artmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına peşi sıra zamlar geldi. Öyle ki yalnızca 4 gün içinde 3 zam geleceğini (sonuncusu 20 Aralık’ta iptal edildi) görmüştük. Peki, akaryakıt fiyatlarında 2021 yılının başından bu yana nasıl bir değişim yaşandı?

Not: Akaryakıt fiyatları, İzmir/Bornova için listelenen fiyatlardan alınmıştır.

1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2021’e akaryakıt fiyatlarındaki değişim:

Benzin fiyatlarındaki değişim:

1 Ocak: 7,30 TL

1 Şubat: 7,32 TL

1 Mart: 7,36 TL

1 Nisan: 7,16 TL

1 Mayıs: 7, 16 TL

1 Haziran: 7,81 TL

1 Temmuz: 7,83 TL

1 Ağustos: 7,83 TL

1 Eylül: 7,83 TL

1 Ekim: 7,85 TL

1 Kasım: 8,48 TL

1 Aralık: 9,76 TL

31 Aralık: 12,38 TL

12 aydaki değişim: +5,08 TL

Yüzdelik değişim: %69,58

Motorin fiyatlarındaki değişim:

1 Ocak: 6,73 TL

1 Şubat: 6,75 TL

1 Mart: 6,80 TL

1 Nisan: 6,54 TL

1 Mayıs: 6,54 TL

1 Haziran: 7,32 TL

1 Temmuz: 7,34 TL

1 Ağustos: 7,37 TL

1 Eylül: 7,37 TL

1 Ekim: 7,39 TL

1 Kasım: 8,28 TL

1 Aralık: 9,43 TL

31 Aralık: 11,55 TL

12 aydaki değişim: +4,82 TL

Yüzdelik değişim: %71,61

LPG fiyatlarındaki değişim:

1 Ocak: 4,02 TL

1 Şubat: 4,02 TL

1 Mart: 4,02 TL

1 Nisan: 4,02 TL

1 Mayıs: 4,02 TL

1 Haziran: 4,37 TL

1 Temmuz: 4,76 TL

1 Ağustos: 4,84 TL

1 Eylül: 5,01 TL

1 Ekim: 5,87 TL

1 Kasım: 6,59 TL

1 Aralık: 8,15 TL

31 Aralık: 8,18 TL

12 aydaki değişim: +4,10 TL

Yüzdelik değişim: %102,73

Akaryakıt fiyatlarının 2022 yılında daha da artmaması dileğiyle herkese mutlu yıllar.

Kaynaklar: Opet Fiyat Arşivi (Benzin, Motorin), Türkiye Petrolleri Geçmiş Dönem Akaryakıt Fiyatları (LPG)