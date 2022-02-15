Uzaktan Sağlık Hizmetleri Pilot İllerde Uygulanmaya Başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren 'Uzaktan Sağlık Hizmetleri' uygulamasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Pilot illerde uygulanmaya başlandı.

Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Uzaktan Sağlık Hizmetleri’nden bahsetmiştik. Corona virüs vakalarının ve virüsün mutasyonlarının arttığı şu günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirelecek. Bu hizmetten faydalanmak isteyen yatağa / cihaza bağımlı olan vatandaşların ilaç, mama, tıbbi cihaz ihtiyaçları evlerinden çıkmalarına gerek olmaksızın karşılanabilecek.

Uygulamayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni açıklamarda bulundu. Yapılan yeni açıklamaya göre, uygulama pilot illerde uygulanmaya başlandı. Yatağa veya cihaza bağlı olan hastaların sağlık kurulu raporlarının evlerinden düzenlenebileceğini söyleyen Koca, uygulamanın Bilecik, Sinop ve Tunceli’de başlatıldığını ve kısa zamanda diğer illerde de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Uzaktan Sağlık Hizmeti Projesi’yle ilgili Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama:

Uzaktan Sağlık Hizmeti'nden faydalanacak kişiler, mümkün olduğu ölçüde muayene edilebilecek ve doktorlar tarafından düzenlenen e-reçete ve e-rapor sistemlerinden faydalanabilecek.