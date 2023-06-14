Bu pazar günü babalarımızın günü olacak. Peki onlara hediye aldınız mı? Sizlere babalar gününde babalarınızın hoşuna gidebilecek her tarzdan 15 hediye önerisinde bulunduk.

Aslına baktığımızda bize hayat vermiş anne ve babalarımızın özel bir güne ihtiyacı yok, her gün onların günü olmalı, ancak hem annelerimizi hem de babalarımız için her yıl 1 gün özel oluyor. Bu pazar günü kutlanacak babalar günü için sizler de babanıza hoşlanacağı bir hediye almak istemiş olabilirsiniz.

Her insanda olduğu gibi babalarımızın da kişisel zevkleri, istekleri, mutlu olacağı şeyler var. Bazı babalar teknolojiyi, bazı babalar rahatlığı, bazı babalarsa arabalarını çok severler. Sizlere her babaya ve bütçenize uyacak babalar günü hediyelerini önereceğiz.

Televizyona karşı ayaklarını uzatıp bir şeyler izlemek isteyen babalara: Xiaomi Mi TV Stick

Yıllarca çalışıp bizleri büyüttükten sonra emekli hayatına başlayan, ya da bütün gün işte çalıştıktan sonra yorgunluğunu televizyon karşısında atmayı tercih eden bir babanız mı var? Evinizdeki televizyonu akıllı yapacak Mi TV Stick, babanızın ve elbette annenizin daha eğlenceli vakitler geçirmesini sağlayabilir. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Daha sağlıklı babalar için: Xiaomi Mi Band 5

Hem sportif babalara hem de yaşı gereği bazı sağlık problemleriyle bazen bizi korkutan babalara göre olan bu bileklik, kalp ritmi, stres seviyesi gibi sağlık durumlarını izleyip daha sağlıklı olması için onu yönlendirebilir. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Benim babam tarz adamdır diyenlere: Casio Edifice erkek kol saati

Elbette babalar kol saatini severler. Casio'nun Edifice serisi de en başarılı seriler arasında yer alıyor. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Babanızın favori bardağı olacak: Babanın sözlük anlamlı bardak ve bardak altlığı

Hediyenin büyüğü küçüğü olmaz derler. Önemli olan o hediyenin taşıdığı anlamdır. Bu bardak babanıza olan sevginizi göstermeniz için çok şık bir hediye. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Her babanın köşede tutmak isteyeceği: Bosch akülü darbeli matkap

Evde bir tadilat yapılması gerektiğinde sorumluluğu üzerine alan babalarımıza alacağımız bu akülü matkap, duvar delme, vida takma gibi pek çok işini çözecektir. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Daha bakımlı babalar için: Braun BT 3221 Kablosuz Tıraş Makinesi

Saç ve sakalları rahatlıkla tıraş edecek bir makine, babalar için çok güzel bir hediye olurdu. Braun'un bu tıraş makinesi bu görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Onların rahatlığı bizi mutlu eder: Baba koltuğu

Babalarımız yılların yorgunluğuyla pişmiş kişiler. Onlara konforlu bir ortam sunmak çok güzel bir hediye olurdu. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bahçe, balkon, arabayla uğraşmayı seven babalara: Bosch EasyAquatak 100 Basınçlı Yıkama

Tansikli suyla arabasını evde yıkamak isteyen babalara alınabilecek en güzel hediyelerden biriyle karşınızdayız. Canı sıkıldıkça bahçeyi, balkonu yıkaması da cabası olacak gibi duruyor. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sevilen müziklerle kaliteli yolculukları da hak ediyorlar: Bluetooth müzik çalar

Elbette radyodan bir şeyler dinlemek de güzel, ancak babalarımıza alacağımız müzik çalarlarla babalarımıza onların istediği müzikleri açmak güzel olurdu. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Babalarımızın hakkını korumak için: Xiaomi araç içi kamera

Trafikte ne olacağı hiç belli olmaz. İstemesek de herkes gibi babalarımız da kazaya karışabilirler. Böyle durumlarda iftiraya uğramamaları için araç içi kamera çok işlerine yarayacaktır. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Her şeyi elinin altında tutmak isteyen babalara: Araç içi kaydırmaz organizer

Özellikle işi arabada olan babalarımızın cüzdan, telefon, anahtarlık gibi küçük eşyalarını tutması için araç üzerine koyacağınız bir organizer çok işlerine yarayacaktır. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bahçesi olmayan babaların evlerine bahçe kurmaları için: iDoo Hidroponik Yetiştirme Sistemi

Bitki yetiştirmek isteyen, içerisinde köyünün özlemini çeken babalara apartman ortamında bitki yetiştirme imkanı sunmak ister miydiniz? Bu ürün tam olarak buna yarıyor. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bilgisayar kullanmakla derdi olmayıp eğilmekte zorlanan babalara: Dizüstü bilgisayar standı

Artık babalarımız da teknolojiye alışmış durumda. Sadece alçak masalarda boyunlarının aşağı bakması bel ve boyun ağrısına neden olabiliyor. Bu nokteda yükseltme özelliği bulunan bir bilgisayar standı hayatlarını rahatlatabilir. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Daha rahat nefes alan babalar için: Xiaomi Air Purifier 3C Akllı Hava Temizleyici

Şehir hayatının avantajları bol olsa da hava temizliği açısından tam anlamıyla iyi sonuçlar vermiyor. Babanıza alacağınız bir hava temizleyici hem babanızı hem annenizi hem de evdeki diğer bireyleri daha sağlıklı yapacaktır. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Rahatına düşkün babalara: Crocs terlik

Hazır yaz ayları da gelmişken babalarımızın ayaklarını rahat ettirecek bir terlik çok iyi olurdu. Crocs terliklerde tüm dünyada ün kazanmış, ömürlük bir hediye olacaktır. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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