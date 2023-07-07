Efsane bir Yeşilçam döneminin ardından duraklama dönemine giren Türk sineması 2000’li yıllarda yeniden şahlandı ve bugünkü bol filmli dönem başladı. 2005 yapımı Babam ve Oğlum filmi ise bu dönemin en önemli dram filmlerinden bir tanesidir. Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın olduğu Babam ve Oğlum filminde Fikret Kuşkan, Çetin Tekindor, Hümeyra, Yetkin Dikinciler gibi önemli isimleri izleme şansı bulduk.
Babam ve Oğlum, adından da anlaşılacağı üzere izleyenlere bir aile dramının hikayesini anlatıyor. Yıllar önce terk ettiği baba evine yanında oğlu ile dönen karakterimizin babası ile ilişkilerini yeniden kurma çabası boyunca her yaştan izleyici kendi hayatından bir iz buluyor. Bin defa izlesek bin defa ağlayacağımız Babam ve Oğlum benzeri yerli ve yabancı filmlerden bazılarını sizin için listeledik.
Ağlamaya doyacağınız Babam ve Oğlum benzeri filmlerden bazıları:
- Tamam mıyız?
- Meu Pé de Laranja Lima (Şeker Portakalı)
- Talaash
- Benim Dünyam
- Kelebeğin Rüyası
- Billy Elliot
- Dedemin İnsanları
- The Pursuit of Happyness (Umudunu Kaybetme)
- Ayla
- Forrest Gump
Hayatın hiç bilmediğimiz cilveleri: Tamam mıyız?
- Yıl: 2013
- Tür: Dram
- Yönetmen: Çağan Irmak
- Oyuncular: Deniz Celiloğlu, Aras Bulut İynemli, Sumru Yavrucuk
- IMDb: 7.0
Bedensel engelleri nedeniyle istediği hayatı yaşamayan İhsan, bir gün Temmuz ile tanışır. Temmuz ayakları üzerinde durmaya çalışan ve ilişkisi kötü giden bir heykeltraştır. İkilinin tanışması, ikisinin de hayatını değiştirir. İnanılmaz bir tesadüf sonucu bir araya gelen ikilimizin yaşadıkları hem onların hem de izleyenlerin hayata bakış açılarını değiştirecektir.
Küçük bir çocuğun hayalleri: Meu Pé de Laranja Lima
- Yıl: 2012
- Tür: Dram, Aile
- Yönetmen: Marcos Bernstein
- Oyuncular: João Guilherme Ávila, José de Abreu, Caco Ciocler
- IMDb: 7.1
José Mauro de Vasconcelos tarafından yazılan aynı isimli romanın sinema uyarlaması olan Meu Pé de Laranja Lima, ülkemizde Şeker Portakalı adıyla vizyona girdi. Hikayemizin ana karakteri 8 yaşında bir çocuk olan Zeze. Küçük bir kasabada ekonomik sıkıntılar çeken bir ailenin küçük çocuğu olan Zeze hayal gücüne sığınır ve yeni evlerinin karşısındaki portakal ağacının altında kendi macerasını yaşar.
Kaza üstüne kaza ile değişen hayatlar: Talaash
- Yıl: 2012
- Tür: Suç, Dram, Gizem
- Yönetmen: Reema Kagti
- Oyuncular: Aamir Khan, Kareena Kapoor, Rani Mukerji
- IMDb: 7.2
Surjan bir polis müfettişidir. Bir gün yaşanan bir kaza sonucu çok sevdiği oğlu Karen hayatını kaybeder. Oğullarını kaybedince Surjan ile eşinin arası bozulur. Bunlar yaşanırken ünlü bir Bollywood yıldızı olan Arman Kapoor, şüpheli bir şekilde hayatını kaybeder ve bu olayı soruşturması için karakterimiz görevlendirilir. Bir hayat kadını olan Simran’ın olaya dahil olması ile birlikte işler iyice karışır.
Engelleri yıkan bir umut: Benim Dünyam
- Yıl: 2013
- Tür: Dram
- Yönetmen: Uğur Yücel
- Oyuncular: Uğur Yücel, Beren Saat, Ayça Bingöl
- IMDb: 7.5
Henüz bebek yaşta geçirdiği bir hastalık nedeniyle hem kör hem de sağır olarak hayatına devam eden Ela, bir gün Mahir Hoca ile tanışır. Ela, engelleri nedeniyle hayatı boyunca büyük sıkıntılar çekmiş ve asosyal biri olarak yetişmiştir. Mahir Hoca’nın kararı kesindir, Ela’yı iyileştirecektir. Black isimli Hint filminden uyarlanan filmde çok ağlayacaksınız.
Unutulmuş şairlerin öyküsü: Kelebeğin Rüyası
- Yıl: 2013
- Tür: Biyografi, Dram, Tarih
- Yönetmen: Yılmaz Erdoğan
- Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat, Belçim Bilgin
- IMDb: 7.7
Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, yönettiği ve Behçet Necatigil rolü ile izleyenlerin karşısına çıktığı Kelebeğin Rüyası filmi unutulmuş iki genç şair olan Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu’nun hayatını anlatıyor. Cumhuriyetin en güzel yıllarında Zonguldak’ta geçen hikayedeki karakterlerimiz bir yandan değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışırken diğer yandan da sahip oldukları amansız hastalıkla mücadele etmeye çalışırlar
Olmadık hayallere kapılan bir çocuk: Billy Elliot
- Yıl: 2000
- Tür: Dram, Müzik
- Yönetmen: Stephen Daldry
- Oyuncular: Jamie Bell, Julie Walters, Jean Heywood
- IMDb: 7.7
1984 yılında İngiltere’de büyük bir madenci grevi yaşanmaktadır. 11 yaşında olmasına rağmen olgun bir çocuk olan Billy Elliot’un babası ve abisi de bu grevdedir. Böyle bir dönemde Billy, ailesine boks yapmak istemediğini bale öğrenmek istediğini söyler. Ona karşı çıkan onlarca insanın yanı sıra destekçileri de vardır.
Yıllar geçse de eskimeyen bir acı: Dedemin İnsanları
- Yıl: 2011
- Tür: Komedi, Dram, Aile
- Yönetmen: Çağan Irmak
- Oyuncular: Çetin Tekindor, Yiğit Özşener, Gökçe Bahadır
- IMDb: 8.0
Çağan Irmak’ın yönetmen koltuğunda olduğu Dedemin İnsanları filmi, tıpkı Babam ve Oğlum gibi izleyenlere bir aile dramının hikayesini anlatıyor. 10 yaşında bir çocuğun gözünden izlediğimiz hikayedeki ailemiz mübadele sırasında Yunanistan’dan Türkiye’ye göç etmiştir. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen olayın travmasını yaşayan bu insanların hem bugününü hem de geçmişini en acı detaylarıyla izliyoruz.
Bir babanın en büyük sınavı: The Pursuit of Happyness
- Yıl: 2006
- Tür: Biyografi, Dram
- Yönetmen: Gabriele Muccino
- Oyuncular: Will Smith, Thandiwe Newton, Jaden Smith
- IMDb: 8.0
Ülkemizde Umudunu Kaybetme adıyla vizyona giren The Pursuit of Happyness, yaşanmış gerçek bir olaydan sinemaya uyarlanmıştır. Karısı maddi sıkıntılara dayanamayıp evi terk edince Chris Gardner ve oğlu bir başlarına kalır. Bir de bunun üstüne evden atılınca sokaklara düşerler. Chris bir yandan yaşam mücadelesi verirken diğer yandan da oğlunu bu kötü durumdan korumaya çalışır.
Kore Savaşı’nın az bilinen dramı: Ayla
- Yıl: 2017
- Tür: Biyografi, Dram, Tarih
- Yönetmen: Can Ulkay
- Oyuncular: İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Kyung-jin Lee
- IMDb: 8.3
Yaşanmış gerçek bir olayın sinema uyarlaması olan Ayla filmi, Kore Savaşı ile başlıyor. Türk askerleri, yaşanan savaşa barış gücü olarak giderler. Bu askerlerden bir tanesi olan Süleyman Astsubay, savaşın tam ortasında küçük bir kız bulur ve yanına alır. Aylar boyunca küçük kız çocuğuna bakan askerimiz, vakit gelip de evine dönmek zorunda kalınca aslında ona düşündüğünden çok daha fazla bağlandığını fark eder.
Hayat bir kutu çikolata gibidir: Forrest Gump
- Yıl: 1994
- Tür: Dram, Romantik
- Yönetmen: Robert Zemeckis
- Oyuncular: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise
- IMDb: 8.8
Dünya sinema tarihinin en başarılı filmlerinden bir tanesi olan Forrest Gump, Winston Groom tarafından kaleme alınan aynı isimli romanın sinema uyarlaması. Film, Forrest Gump isimli düşük zekalı ve altın kalpli bir adamın maceralarını anlatıyor. Genç adamın yaşadığı maceralar aslında Amerikan yakın tarihini gözler önüne seriyor ve izleyenlere hem gülümseten hem de hüzünlendiren bir hikaye sunuyor.
Türk sinemasının en başarılı dram filmlerinden olan Çağan Irmak imzalı Babam ve Oğlum benzeri yerli ve yabancı filmlerden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Babam ve Oğlum benzeri filmleri yorumlarda paylaşabilirsiniz.