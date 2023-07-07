Türk sinema tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı dram filmlerinden bir tanesi olarak kabul edilen Çağan Irmak imzalı Babam ve Oğlum filmi bin defa izlesek bin defa daha ağlayacağımız bir yapım. Eğer şöyle bol dramlı hikayeler izlemeyi seviyorsanız Babam ve Oğlum benzeri yerli ve yabancı filmler tam size göre.

Efsane bir Yeşilçam döneminin ardından duraklama dönemine giren Türk sineması 2000’li yıllarda yeniden şahlandı ve bugünkü bol filmli dönem başladı. 2005 yapımı Babam ve Oğlum filmi ise bu dönemin en önemli dram filmlerinden bir tanesidir. Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın olduğu Babam ve Oğlum filminde Fikret Kuşkan, Çetin Tekindor, Hümeyra, Yetkin Dikinciler gibi önemli isimleri izleme şansı bulduk.

Babam ve Oğlum, adından da anlaşılacağı üzere izleyenlere bir aile dramının hikayesini anlatıyor. Yıllar önce terk ettiği baba evine yanında oğlu ile dönen karakterimizin babası ile ilişkilerini yeniden kurma çabası boyunca her yaştan izleyici kendi hayatından bir iz buluyor. Bin defa izlesek bin defa ağlayacağımız Babam ve Oğlum benzeri yerli ve yabancı filmlerden bazılarını sizin için listeledik.

Ağlamaya doyacağınız Babam ve Oğlum benzeri filmlerden bazıları:

Tamam mıyız?

Meu Pé de Laranja Lima (Şeker Portakalı)

Talaash

Benim Dünyam

Kelebeğin Rüyası

Billy Elliot

Dedemin İnsanları

The Pursuit of Happyness (Umudunu Kaybetme)

Ayla

Forrest Gump

Hayatın hiç bilmediğimiz cilveleri: Tamam mıyız?

Yıl: 2013

Tür: Dram

Yönetmen: Çağan Irmak

Oyuncular: Deniz Celiloğlu, Aras Bulut İynemli, Sumru Yavrucuk

IMDb: 7.0

Bedensel engelleri nedeniyle istediği hayatı yaşamayan İhsan, bir gün Temmuz ile tanışır. Temmuz ayakları üzerinde durmaya çalışan ve ilişkisi kötü giden bir heykeltraştır. İkilinin tanışması, ikisinin de hayatını değiştirir. İnanılmaz bir tesadüf sonucu bir araya gelen ikilimizin yaşadıkları hem onların hem de izleyenlerin hayata bakış açılarını değiştirecektir.

Küçük bir çocuğun hayalleri: Meu Pé de Laranja Lima

Yıl: 2012

Tür: Dram, Aile

Yönetmen: Marcos Bernstein

Oyuncular: João Guilherme Ávila, José de Abreu, Caco Ciocler

IMDb: 7.1

José Mauro de Vasconcelos tarafından yazılan aynı isimli romanın sinema uyarlaması olan Meu Pé de Laranja Lima, ülkemizde Şeker Portakalı adıyla vizyona girdi. Hikayemizin ana karakteri 8 yaşında bir çocuk olan Zeze. Küçük bir kasabada ekonomik sıkıntılar çeken bir ailenin küçük çocuğu olan Zeze hayal gücüne sığınır ve yeni evlerinin karşısındaki portakal ağacının altında kendi macerasını yaşar.

Kaza üstüne kaza ile değişen hayatlar: Talaash

Yıl: 2012

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yönetmen: Reema Kagti

Oyuncular: Aamir Khan, Kareena Kapoor, Rani Mukerji

IMDb: 7.2

Surjan bir polis müfettişidir. Bir gün yaşanan bir kaza sonucu çok sevdiği oğlu Karen hayatını kaybeder. Oğullarını kaybedince Surjan ile eşinin arası bozulur. Bunlar yaşanırken ünlü bir Bollywood yıldızı olan Arman Kapoor, şüpheli bir şekilde hayatını kaybeder ve bu olayı soruşturması için karakterimiz görevlendirilir. Bir hayat kadını olan Simran’ın olaya dahil olması ile birlikte işler iyice karışır.

Engelleri yıkan bir umut: Benim Dünyam

Yıl: 2013

Tür: Dram

Yönetmen: Uğur Yücel

Oyuncular: Uğur Yücel, Beren Saat, Ayça Bingöl

IMDb: 7.5

Henüz bebek yaşta geçirdiği bir hastalık nedeniyle hem kör hem de sağır olarak hayatına devam eden Ela, bir gün Mahir Hoca ile tanışır. Ela, engelleri nedeniyle hayatı boyunca büyük sıkıntılar çekmiş ve asosyal biri olarak yetişmiştir. Mahir Hoca’nın kararı kesindir, Ela’yı iyileştirecektir. Black isimli Hint filminden uyarlanan filmde çok ağlayacaksınız.

Unutulmuş şairlerin öyküsü: Kelebeğin Rüyası

Yıl: 2013

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat, Belçim Bilgin

IMDb: 7.7

Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, yönettiği ve Behçet Necatigil rolü ile izleyenlerin karşısına çıktığı Kelebeğin Rüyası filmi unutulmuş iki genç şair olan Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu’nun hayatını anlatıyor. Cumhuriyetin en güzel yıllarında Zonguldak’ta geçen hikayedeki karakterlerimiz bir yandan değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışırken diğer yandan da sahip oldukları amansız hastalıkla mücadele etmeye çalışırlar

Olmadık hayallere kapılan bir çocuk: Billy Elliot

Yıl: 2000

Tür: Dram, Müzik

Yönetmen: Stephen Daldry

Oyuncular: Jamie Bell, Julie Walters, Jean Heywood

IMDb: 7.7

1984 yılında İngiltere’de büyük bir madenci grevi yaşanmaktadır. 11 yaşında olmasına rağmen olgun bir çocuk olan Billy Elliot’un babası ve abisi de bu grevdedir. Böyle bir dönemde Billy, ailesine boks yapmak istemediğini bale öğrenmek istediğini söyler. Ona karşı çıkan onlarca insanın yanı sıra destekçileri de vardır.

Yıllar geçse de eskimeyen bir acı: Dedemin İnsanları

Yıl: 2011

Tür: Komedi, Dram, Aile

Yönetmen: Çağan Irmak

Oyuncular: Çetin Tekindor, Yiğit Özşener, Gökçe Bahadır

IMDb: 8.0

Çağan Irmak’ın yönetmen koltuğunda olduğu Dedemin İnsanları filmi, tıpkı Babam ve Oğlum gibi izleyenlere bir aile dramının hikayesini anlatıyor. 10 yaşında bir çocuğun gözünden izlediğimiz hikayedeki ailemiz mübadele sırasında Yunanistan’dan Türkiye’ye göç etmiştir. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen olayın travmasını yaşayan bu insanların hem bugününü hem de geçmişini en acı detaylarıyla izliyoruz.

Bir babanın en büyük sınavı: The Pursuit of Happyness

Yıl: 2006

Tür: Biyografi, Dram

Yönetmen: Gabriele Muccino

Oyuncular: Will Smith, Thandiwe Newton, Jaden Smith

IMDb: 8.0

Ülkemizde Umudunu Kaybetme adıyla vizyona giren The Pursuit of Happyness, yaşanmış gerçek bir olaydan sinemaya uyarlanmıştır. Karısı maddi sıkıntılara dayanamayıp evi terk edince Chris Gardner ve oğlu bir başlarına kalır. Bir de bunun üstüne evden atılınca sokaklara düşerler. Chris bir yandan yaşam mücadelesi verirken diğer yandan da oğlunu bu kötü durumdan korumaya çalışır.

Kore Savaşı’nın az bilinen dramı: Ayla

Yıl: 2017

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

Yönetmen: Can Ulkay

Oyuncular: İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Kyung-jin Lee

IMDb: 8.3

Yaşanmış gerçek bir olayın sinema uyarlaması olan Ayla filmi, Kore Savaşı ile başlıyor. Türk askerleri, yaşanan savaşa barış gücü olarak giderler. Bu askerlerden bir tanesi olan Süleyman Astsubay, savaşın tam ortasında küçük bir kız bulur ve yanına alır. Aylar boyunca küçük kız çocuğuna bakan askerimiz, vakit gelip de evine dönmek zorunda kalınca aslında ona düşündüğünden çok daha fazla bağlandığını fark eder.

Hayat bir kutu çikolata gibidir: Forrest Gump

Yıl: 1994

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Robert Zemeckis

Oyuncular: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise

IMDb: 8.8

Dünya sinema tarihinin en başarılı filmlerinden bir tanesi olan Forrest Gump, Winston Groom tarafından kaleme alınan aynı isimli romanın sinema uyarlaması. Film, Forrest Gump isimli düşük zekalı ve altın kalpli bir adamın maceralarını anlatıyor. Genç adamın yaşadığı maceralar aslında Amerikan yakın tarihini gözler önüne seriyor ve izleyenlere hem gülümseten hem de hüzünlendiren bir hikaye sunuyor.

Türk sinemasının en başarılı dram filmlerinden olan Çağan Irmak imzalı Babam ve Oğlum benzeri yerli ve yabancı filmlerden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Babam ve Oğlum benzeri filmleri yorumlarda paylaşabilirsiniz.