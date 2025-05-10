Spotify, milyonlarca kullanıcısıyla dünyanın en büyük müzik platformu konumunda. Durum böyle olunca sanatçıların eserlerini insanlara duyurması için Spotify büyük önem taşıyor. Ancak bazı sanatçılar, son zamanlarda platformun ülkemizdeki içerik politikalarına karşı tepki göstermeye başladı.
X gibi sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda, Spotify’ın Türkiye’de yerli sanatçılara yeteri kadar ilgi göstermediği, algoritmasında bu müzisyenleri geriye attığı ve bunun adil bir durum olmadığı belirtilerek şirkete tepki gösterildi. Ayrıca ülkemizden temsilci olmaması ve bu yüzden iletişime geçilecek birinin olmamasına da değinildi.
Oğuzhan Koç böyle tepki gösterdi
Bu konuda farklı farklı sanatçılardan tepki gelirken en çok gündem olan Oğuzhan Koç’un paylaşımı oldu. Ünlü şarkıcı, paylaştığı bir gönderide şirketin yerli sanatçılara olan yaklaşımına tepki koyarak şu ifadeleri kullandı:
Koç’un bu paylaşımı yüz binlerce insan tarafından görüntülendi. Koç gönderinin altından diğer ünlülere de çağrıda bulundu. Bazı ünlü isimler ve kullanıcılar da yorum yazarak Koç’a destek verdi.
Bakanlıktan açıklama geldi
Kültür ve Turizm Bakanlığından da bu konuya değinen açıklamalar var. Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada platformun içerik önceliklendirmesi ve Türkiye’de temsilci açmamasına tepki göstermişti. Mumcu, yerli sanatçıların dijital mecralarda muhatap bulamamasının yapıcı bir diyalog ve somut adımlarla çözülmesi gereken ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekerek şirkete çağrıda bulundu.