Türkiye'deki sanatçılardan Spotify'a tepki geldi. Şirketin yerli sanatçılara destek vermediği ve temsilci olmaması nedeniyle muhatap bulunamadığı söylendi. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığından da konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Spotify, milyonlarca kullanıcısıyla dünyanın en büyük müzik platformu konumunda. Durum böyle olunca sanatçıların eserlerini insanlara duyurması için Spotify büyük önem taşıyor. Ancak bazı sanatçılar, son zamanlarda platformun ülkemizdeki içerik politikalarına karşı tepki göstermeye başladı.

X gibi sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda, Spotify’ın Türkiye’de yerli sanatçılara yeteri kadar ilgi göstermediği, algoritmasında bu müzisyenleri geriye attığı ve bunun adil bir durum olmadığı belirtilerek şirkete tepki gösterildi. Ayrıca ülkemizden temsilci olmaması ve bu yüzden iletişime geçilecek birinin olmamasına da değinildi.

Oğuzhan Koç böyle tepki gösterdi

Bu konuda farklı farklı sanatçılardan tepki gelirken en çok gündem olan Oğuzhan Koç’un paylaşımı oldu. Ünlü şarkıcı, paylaştığı bir gönderide şirketin yerli sanatçılara olan yaklaşımına tepki koyarak şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Spotify Türkiye , artık bizi de sevecek misin yoksa bu aşktan ümidimizi keselim mi? Pop listende rap, rap listende arabesk. Yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar. Yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamış sayıyorsunuz. Sanatçı için muhattap arıyoruz, yok! Sene 2025, gökyüzünde bir müzik tanrısına şarkı sunup ‘umarız beğenir’ deyip bekliyoruz sanki. Bu ülkenin müziğini iyiye götürmek istiyorsanız (ki lütfen isteyin) nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin.”

Koç’un bu paylaşımı yüz binlerce insan tarafından görüntülendi. Koç gönderinin altından diğer ünlülere de çağrıda bulundu. Bazı ünlü isimler ve kullanıcılar da yorum yazarak Koç’a destek verdi.

Bakanlıktan açıklama geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığından da bu konuya değinen açıklamalar var. Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada platformun içerik önceliklendirmesi ve Türkiye’de temsilci açmamasına tepki göstermişti. Mumcu, yerli sanatçıların dijital mecralarda muhatap bulamamasının yapıcı bir diyalog ve somut adımlarla çözülmesi gereken ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekerek şirkete çağrıda bulundu.