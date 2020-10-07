Baldur’s Gate 3, Steam’de Etkileyici Bir Açılış Yaptı

RPG tutkunlarının bir süredir beklediği Baldur’s Gate 3, dün Steam’de erken erişime açılmıştı. Larian Studios’un geliştiricisi Swen Vincke, oyunun ilk günden çok iyi bir satış başarısı yakaladığını söyledi.

Bu hafta erken erişimle piyasaya sürülen Baldur’s Gate 3, şimdiden PC ve Mac’te etkileyici bir başlangıç yapmış gibi görünüyor. RPG hayranlarının yakından takip ettiği Baldur’s Gate 3, hayranların uzun ve eğlenceli vakit geçirmesi için RPG türünün sınırlarını zorlayacak gibi görünüyor.

Divinity: Original Sin serisi ile tanınan Larian Studios tarafından geliştirilen Baldur’s Gate 3, geçtiğimiz seneden beri merakla bekleniyordu. Her ne kadar ilginin büyük olacağı tahmin edilse de Larian Studios’un CEO’su bile yaptığı Twitter paylaşımında oyunun beklentilerinin üzerinde bir ilgiyle karşılandığını söyledi.

Larian Studios’un CEO’su Swen Vincke, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Satışlar çılgınca, üstelik bu sadece Erken Erişim. Sadece küçük güzel bir topluluğu bekliyorduk. Şimdi ne yapacağız?” dedi. Oyunun tanıtımıyla ilgili bir paylaşım daha yapan Vincke, bu paylaşımında ise “Dün geceki tepki inanılmaz ve etkileyiciydi. Bu kadar çok insanın mutlu olmasına sevindik. Hatalar olduğunu biliyoruz ve en yaygın sorunları çözmesi için ilk güncellememiz üzerinde çalışıyoruz. Yakında gelecek” ifadelerini kullandı.

Steam’de en çok satanlar listesinin en üstünde yer aldı

Uzun bir süredir beklenen Baldur’s Gate 3’in geliştiricisi Larian Studios’un Twitter hesabından ise oyunun Steam’in en çok satanlar listesinin en üstünde yer aldığı duyuruldu.

6 Ekim’de yayınlanan ve şu ana kadar Steam incelemelerinde “Çok Olumlu” alan Baldur’s Gate 3’e şu anda Steam üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. 249 TL’den erken erişime açılan oyunu yakından incelemek istiyorsanız buraya tıklayarak resmi Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.