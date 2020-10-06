Baldur's Gate 3, 249 TL'lik Fiyatıyla Erken Erişime Açıldı

İlk olarak 1998 yılında çıkan Baldur's Gate oyunu, kendisine sadık bir oyuncu kitlesi edinmeyi başardı. İlk olarak BioWare tarafından geliştirilen bu efsanevi rol yapma oyununun son halkası olan Baldur's Gate II: Enhanced Edition, Overhaul Games tarafından geliştirilmiş ve 2013 yılında piyasaya sunulmuştu. Daha sonrasında ise Beamdog tarafından 2016 yılında Baldur's Gate: Enhanced Edition için Siege of Dragonspear genişleme paketi yayınlanmıştı.
Seriye eklenecek olan yeni halka Baldur's Gate III ise uzun yıllardır hayranlar tarafından bekleniyordu. Larian Studios tarafından geliştirilen oyun, en sonunda erken erişim olarak oyunculara açıldı.
Baldur's Gate III, erken erişime açıldı
Serinin hayranları tarafından uzun süredir beklenen oyun, en sonunda Steam'de erken erişime açıldı. Oyunun Steam Türkiye fiyatı ise 249 TL olarak belirlendi. Steam ve GOG platformlarında erken erişime açılan oyun, şu an için Epic Games Store'da yer almıyor.
Oyunun geliştirici stüdyosu Larian Studios'un kurucusu Swen Vincke, yaptığı bir açıklamada "Steam sayfasını göreceksiniz, GOG sayfasını göreceksiniz Ancak Epic sayfası olmayacak. Özel oyunlara inanmıyorum, her yerde olmayı tercih ederim" ifadelerini kullanmıştı.
Çalınan Steam Hesabı Nasıl Geri Alınır?
Peki, şu an erken erişimde olan oyun ne kadar süre boyunca erken erişimde kalacak? Oyunun Steam sayfasında erken erişim süreci olan birinci aktın tanımlandığı, ikinci ve üçüncü aktın ise geliştirme aşamasında olduğu ifade ediliyor. Oyunun 1.0 sürümünün ne zaman çıkacağına dair kesin bir tarih belirtilmezken en az 1 sene boyunca erken erişimde kalacağı tahmin ediliyor.
Baldur's Gate III sistem gereksinimleri
Minimum:
- İşletim sistemi: Windows 7 SP1 64 bit
- İşlemci: Intel i5 4690 / AMD FX 4350
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 780 / AMD Radeon R9 280X
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 150 GB
Önerilen:
- İşletim sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500x
- RAM: 16 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 1060 6 GB / AMD RX 580
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 150 GB