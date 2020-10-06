Baldur's Gate 3, 249 TL'lik Fiyatıyla Erken Erişime Açıldı

Hayranları tarafından uzun süredir beklenen Baldur's Gate III, en sonunda erken erişime açıldı. Steam ve GOG üzerinden erken erişime açılan oyunun en az 1 sene daha erken erişimde kalması bekleniyor.

İlk olarak 1998 yılında çıkan Baldur's Gate oyunu, kendisine sadık bir oyuncu kitlesi edinmeyi başardı. İlk olarak BioWare tarafından geliştirilen bu efsanevi rol yapma oyununun son halkası olan Baldur's Gate II: Enhanced Edition, Overhaul Games tarafından geliştirilmiş ve 2013 yılında piyasaya sunulmuştu. Daha sonrasında ise Beamdog tarafından 2016 yılında Baldur's Gate: Enhanced Edition için Siege of Dragonspear genişleme paketi yayınlanmıştı.

Seriye eklenecek olan yeni halka Baldur's Gate III ise uzun yıllardır hayranlar tarafından bekleniyordu. Larian Studios tarafından geliştirilen oyun, en sonunda erken erişim olarak oyunculara açıldı.

Baldur's Gate III, erken erişime açıldı

Serinin hayranları tarafından uzun süredir beklenen oyun, en sonunda Steam'de erken erişime açıldı. Oyunun Steam Türkiye fiyatı ise 249 TL olarak belirlendi. Steam ve GOG platformlarında erken erişime açılan oyun, şu an için Epic Games Store'da yer almıyor.

Oyunun geliştirici stüdyosu Larian Studios'un kurucusu Swen Vincke, yaptığı bir açıklamada "Steam sayfasını göreceksiniz, GOG sayfasını göreceksiniz Ancak Epic sayfası olmayacak. Özel oyunlara inanmıyorum, her yerde olmayı tercih ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Peki, şu an erken erişimde olan oyun ne kadar süre boyunca erken erişimde kalacak? Oyunun Steam sayfasında erken erişim süreci olan birinci aktın tanımlandığı, ikinci ve üçüncü aktın ise geliştirme aşamasında olduğu ifade ediliyor. Oyunun 1.0 sürümünün ne zaman çıkacağına dair kesin bir tarih belirtilmezken en az 1 sene boyunca erken erişimde kalacağı tahmin ediliyor.

Baldur's Gate III sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 SP1 64 bit

Windows 7 SP1 64 bit İşlemci: Intel i5 4690 / AMD FX 4350

Intel i5 4690 / AMD FX 4350 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

NVIDIA GTX 780 / AMD Radeon R9 280X DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 150 GB

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