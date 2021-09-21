Balenciaga, Fortnite Koleksiyonunu Tanıttı

Dünya çapında milyonlarca oyuncusu bulunan Fortnite, Balenciaga ile iş birliğine gitti. İki şirketin yaptığı iş birliğiyle oyun içinde ve gerçek hayatta alınabilecek kıyafetler gösterildi. 1000 dolarlık bir gömleğin nasıl görüneceğini merak ettiyseniz, sizi şöyle alalım.

Anlık olarak milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan battle-royale oyunu Fortnite, bir süredir Epic Games ve Apple arasındaki dava ile gündemimize geliyordu. Şimdiyse yeni bir iş birliğinin meyveleriyle karşımızda. Fortnite, dünyaca ünlü bir lüks giyim markasıyla iş birliğine giderek yeni oyun içinde ve gerçek hayatta satışa sunulacak olan kıyafetleri paylaştı.

İspanya merkezli olan Balenciaga ile bu iş birliğini gerçekleştiren Fortnite’ın oyun içinde üzerine oldukça çalışılmış kostümlerini sık sık görüyoruz. Fakat Balenciaga ile ortaya koyulan ürünler için maalesef aynısını söyleyemeyeceğiz.

1000 dolarlık gömlek dendiğinde aklımıza gelen bu değildi:

Yukarıda gördüğünüz düz beyaz gömlek, tamı tamına 1000 dolarlık fiyat etiketine sahip. “Tamamen beyaz değil, üstünde Fortnite ve Balenciaga yazıyor” diyebilirsiniz. Demeyin.

Bu gördüğünüz şapka ise 395 dolardan satılıyor. Üzerindeki Fortnite logosunun ve farklı dillerde yazılan Retail Row yazısının bu fiyata değip değmeyeceği size kalmış.

Fortnite ve Balenciaga logolarının üstünde bulunduğu bu kapüşonluyu almak isterseniz, cebinizden 725 dolarcık gitmek zorunda olacak. Aldıktan sonra da uzun süre temiz kalıp kalmayacağı malum. Alırsanız, beyazlarla yıkamayı unutmayın.

Siyah renkli bu gömleği, 995 dolar verecek kadar sevip sevmediğinizi oturup uzunca düşünmeniz gerekecek. Bu oldukça zor bir karar olacağından PlayStation 5’in yaklaşık 500 dolar olduğunu bu noktada hatırlatmak gerek.

Eğri oturup doğru konuşmak lazım bu ceket oldukça güzel görünüyor. Fakat 1.300 dolar edecek kadar güzel mi tartışılır.

Oyun içinde alınabilecek içerikler:

Yukarıdaki ürünlere para veresiniz gelmediyse, oyun içindeki içeriklere göz gezdirebilirsiniz. Yukarıdaki fotoğrafta, gerçek hayatta 900 dolara kadar çıkabilecek çantalar görebilirsiniz.

Bunun dışında yine Balenciaga’dan ilham alan yeni kazmalar, yeni silah kaplamaları, yeni bir planör ve yeni bir ifade, oyun içinde sizleri bekliyor olacak. Giysiler ve fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.