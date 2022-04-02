ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, kripto paralara yönelik bir adım atmaya hazırlanıyor. Açıklamalara göre dev şirket, önümüzdeki aylarda varlık yönetimi gruplarındaki müşterilerine Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para birimleri hizmeti verecek.

Kripto para birimleri birçok insan ve şirket tarafından benimsenmeye ve milyonlarca dolarlık yatırım almaya devam ediyor. Bu dijital para birimlerinin gittikçe popülerleşmesi de her gün farklı haberlerin karşımıza çıkmasına neden oluyor. Dün sizlere 82 milyar dolarlık bir şirketin lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) hakkında uçuk bir tahmin yaptığını aktarmıştık.

Bunun yanı sıra kripto paraların en çok tartışıldığı yer olan ABD’den konu hakkında birçok açıklama gelmişti. Ülkenin hazine bakanı, kripto paraların birçok faydasının olduğunu düşündüğünü aktarmıştı. Başkan Joe Biden’ın geçtiğimiz haftalarda imzaladığı kararname de piyasaları olumlu etkilemişti. Bu açıklamalardan sonra Bitcoin, Avrupa Birliğinin anonim cüzdanlara kısıtlama getirme haberleri sebebiyle yaşanan küçük bir düşüşe rağmen yemyeşil bir hafta geçirdi. Şimdi ise bir bankacılık devinden yatırımcıları sevindirecek haber geldi.

Yatırım bankası Goldman Sachs kripto para hizmeti verecek

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, yakın zamanda kripto paralara yönelik hamle yapacağını ifade etti. Gelen haberlere göre bankacılık devi, ülkenin medya organlarından CNBC’ye verilen bir röportajda müşterilerine kripto varlık hizmeti vermeye başlayacaklarını ifade etti. Dijital varlıklar başkanı Mary Catherine Rich tarafından yapılan açıklamalarda, varlık yönetimi gruplarındaki müşterilere verilecek hizmetin Bitcoin ve diğer kripto paraları içereceği ve yılın ikinci çeyreğinde başlayacağı kaydedildi.

Özel sermaye müşterileri için düşünceli ve uygun yolları keşfettiklerini belirten Rich, kripto para hizmetleri vermeyi dört gözle beklediklerini ifade etti. Ayrıca Goldman Sachs’ın bu hamlesi, finans devlerinin kripto paralara yöneldiğinin bir başka göstergesi olarak nitelendirildi. ABD’li bir diğer yatırım bankası Morgan Stanley de önceki açıklamalarında Bitcoin fonları sunma ihtimallerinin bulunduğunu belirtmişti.

Kısacası, kripto paraların oluşturabileceği olumsuzluklar hakkında hâlen birçok şüphe bulunmasına rağmen birçok insan ve büyük şirket gibi finans devleri de bu teknolojilere yönelik adımlarını artırmaya çalışıyor. Bu türden kripto paraların 'kabul gördüğüne' yönelik hamlelerin, ilerleyen süreçte kriptolara karşı olan bakışı kökünden değiştirmesi bekleniyor.