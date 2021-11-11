Bazı Market Ürünlerine %50'ye Varan Zam Yapıldı

Türkiye'nin son haftalarda yaşadığı zam dalgaları, marketlerdeki bazı ürünlerin fiyatına fazlasıyla yansıdı. Bazı ürünlere %50'ye varan oranda zam yapıldı.

Ekim ayının sonlarına doğru Türk lirasının yaşadığı ani değer kaybıyla birlikte tüm ürünlerin fiyatlarında çeşitli zamlar yapılmıştı. Geneli kasım ayının ilk gününde geçerli olan zamların ardından bugün, market çalışanı olduğunu iddia eden bazı internet kullanıcıları, ürünlere yeni zam geldiğini gösteren paylaşımlar yaptı.

Market çalışanı olduğunu iddia eden kişilerin yaptıkları paylaşımlarda, bazı ürünlerin eski ve yeni etiketine yer verildi. Görsellerde gördüğümüz fiyatlara göre bugün, bazı ürünlerde neredeyse %50 oranında zam yapıldı. O fotoğraflardan bazıları şu şekildeydi:

Ürünlerin yeni fiyatlarının gösterildiği fotoğraflar: