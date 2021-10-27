Market Ürünlerine Gelen Zamlarla Birlikte Yeni Fiyatlar

Dolar - TL kurundaki makasın açılması ile sadece teknolojik ürünlerde değil, akaryakıttan yağa kadar hayatımızın hemen her alanındaki temel ürünlerde ciddi fiyat artışı yaşanıyor. Bugün kaynaklarımızın bize ulaştırdığı yeni fiyat listelerine göre market ürünleri de ciddi şekilde artacak.

Twitter CEO’su Jack Dorsey’in geçtiğimiz günlerde yaptığı “hiperenflasyon yaklaşıyor” açıklaması, ekonomik sıkıntıların sadece ülkemizde değil tüm dünyada baş gösterdiğine dair önemli bir işaret. Ancak ülkemizde global durumun yansıması, giderek açılan dolar - TL kuru sebebi ile daha sert hissediliyor.

Son 2 yıldır teknolojik ürünlerdeki fiyat değişimlerini sizlere aktarıyoruz. Ancak gelinen noktada, teknolojik ürünlere rahatlıkla ulaşmak çok zor; zira gündelik ihtiyaçlarımızdan tasarruf etmek ve bunu sürekli kılmak gerekiyor. Dolayısı ile ekonomik çalkantıların yaşandığı bu gibi dönemlerde her şey birbiriyle daha ilgili oluyor. Market ürünlerinin fiyatları da buna dahil…

1 Kasım 2021’den itibaren marketlerde geçerli olacak yeni fiyatlar şöyle:

Ürün Adı Tavsiye Raf Fiyat (Eski) Tavsiye Raf Fiyat (Yeni) Taç Kraker 76Grx24 2,00 2,50 Çizi Kraker Zeytinyağlı Kekikli 70 gr 2,00 2,25 Krispi Taco Çubuk Kraker 40Grx15 1,50 1,75 Krispi Acılı Çubuk Kraker 40Grx15 1,50 1,75 Krispi Nacho Peynirli Çubuk Kraker 40 Grx15 1,50 1,75 Krispi Ketçap Mayonez 40Gx15 1,50 1,75 Krispi Tırtıklı Kraker Baharatlı 48Grx20 2,00 2,25 Krispi Tırtıklı Kraker Acılı 48Grx20 2,00 2,25 Krispi Tirtikli Kraker Ketçap 48gx20 2,00 2,25 Krispi Tırtıklı Kraker Acılı 92Grx14 3,50 4,00 Krispi Tırtıklı Kraker Baharatlı 92Gx14 3,50 4,00 Krispi Tirtikli Kraker ketçapli 92gx14 3,50 4,00 Hanımeller Fındıklı Rulo 82Grx18 2,25 2,50 Hanımeller Çokodamla Rulo 82Grx18 2,25 2,50 Hanımeller Tereyağlı 152Gx12 4,50 5,00 Hanımeller Çokodamla Poşet 150Grx12 4,50 5,00 Hanımeller Asorti Poşet 150Grx12 4,50 5,00 Hanimeller Tuzlu Poşet 150Gx12 4,50 5,00 Hanımeller Alaçatı Kurabiyesi 117 Grx12 4,50 5,00 Hanimeller Çokodolu Findikli 150Gx12 4,50 5,00 Hanımeller Mahlepli Tuzlu Kurabiye 81 gr 2,50 3,00 Saklıköy Fınd.Kremalı Bisküvi 100Grx24 2,50 3,00 Saklıköy Çikolatalı Kremalı Bisk.87Grx24 2,50 3,00 Saklıköy Sütlü Kremalı Bisküvi 100Grx24 2,50 3,00 Saklıköy Sütlü Kremalı Bisküvi 3X88Gx12 6,25 7,50 Saklıköy Çik.Ve Sütlü Kremalı 100Grx24 3,00 3,50 Sakliköy Fram.Kre.Cheesecake Bis.100Gx18 3,00 3,50 Sakliköy Limon Kre.Cheesecak.Bis.100Gx18 3,00 3,50 Saklıköy Klasik Bisküvi 131 Grx24 2,50 2,75 Saklıköy İncirli & Üzümlü Yulaflı Bisküvi 2,50 2,75 Ülker Bebe Bisk.4X200Grx4 18,00 20,50 Ülker Bebe Bisküvisi 172Grx12 5,00 5,75 Ülker Bebe Bisk.400Grx8 9,50 11,00 İkram Kremalı Bisk.Çikolatalı 84Grx24 2,50 3,00 İkram Kremalı Bisk.Fındıklı 84Grx24 2,50 3,00 İkram Kremalı Bisk.Çik.3X84Grx12 7,25 8,50 İkram Kremalı Bisk.Fındıklı 3X84Grx12 7,25 8,50 Ülker Pötibör Bisk.175 Grx16 3,25 3,75 Ülker Pötibör Bisk.Kakaolu 175 Grx16 3,25 3,75 Ülker Pötibör Bisk.Çiftekavrul175 Grx16 3,25 3,75 Ülker Pötibör Bisküvi 450Grx10 8,25 9,50 Ülker Pötibör Bisk.Kakaolu 450 Grx10 8,25 9,50 Ülker Pötibör Bisk.Çifte Kavrul450Grx10 8,25 9,50 Ülker Pötibör Bisküvi 4X200Grx6 12,25 14,00 Ülker Finger (150Grx5 ) Mp X5 12,25 14,00 Kat Kat Tat Fındıklı 25Grx24 1,25 1,50 Kat Kat Tat Çilekli 28Grx24 1,25 1,50 Çokomel Çilekli 4X12Grx30 2,00 2,50 Çokomel Sade 4X12Grx30 2,00 2,50 Çokomel Marshmallow Çilekli 35X12Grx6 17,50 21,00 Çokomel Marshmallow Sade 35X12Grx6 17,50 21,00 Dankek Tart Kek Çilekli 30 gr 1,25 1,50 8 Kek Çilekli 55Grx24 1,50 1,75 8 Kek Çikolatalı 55Grx24 1,50 1,75 8 Kek Muzlu 55Grx24 1,50 1,75 8Kek Findikli 52Gx24 1,50 1,75 Albeni Çikolata Kapl.Kek 43Grx18 2,00 2,50 9 Kat Tat ince ince Fındıklı şekersiz 118Gx16 6,00 7,00 9 KatTat ince ince Portakallı Şekersiz 118Gx16 6,00 7,00 Ülker Rulokat 9 Kat Tat Fındıklı 42Grx12 2,25 2,50 Ülker Rulokat 9 Kat Tat Fındık Kremalı 170Grx 6 8,00 10,00 Ülker Rulokat 9 Kat Tat Çikolata Kremalı 170Grx6 8,00 10,00 9 Kat Tat Fındıklı Gofret 39Grx24 1,50 1,75 9 Kat Tat Muzlu Gofret 39Grx24 1,50 1,75 Ülker Napoliten Senceben 33Grx20X6 3,00 3,50 Ülker Napoliten 33Grx20X6 3,00 3,50 Ülker Çikolata Beyaz Tablet 80Grx6X6 7,00 8,00 Ülker Tablet Çik.Bitter 80Grx6X6 6,50 7,50 Ülker Tablet Çik.Sütlü 80Grx6X6 6,50 7,50 Ülker Mini Hobby 6Grx100X6 26,00 29,50 Hobby Çikolata Kaplı Fınd.Bar 25Grx24X6 1,00 1,25 Ülker Çikolatalı Gofret 36Gx36X6 1,50 1,75 Ülker Çikolatalı Gofret 5X36Grx24 7,25 8,25 Ülker Çikolatalı Gofret Bitter 36Gx24X6 1,50 2,00 Ülker Çikolatalı Gofret Beyaz 35Gx36X6 1,50 2,00 Çokokrem Blister 180 Grx12 6,45 7,25 Çokokrem Iml 400Grx8 12,70 14,50 Çokokrem Iml Kase 650Grx8 19,75 22,50 Çokokrem Saklama Kabı 950Grx4 27,50 31,50 Çokokrem Saklama Kabı 1500 grx4 39,00 44,50 Çokokrem Tüp 40Grx12X12 2,50 3,00 Çokokrem Cam Kavanoz 350Grx12 14,50 16,25 Çokokrem Cam Kavanoz 650Grx6 25,00 28,00 Çokokrem Cam Kavanoz 1000Grx4 31,90 35,75 Çokokrem Fındık Ezmesi 350Grx6 25,50 28,50 Hobby Krem Çikolata 350Grx8 10,00 11,50 Hobby Krem Çikolata 650Grx8 18,00 20,50 Ülker Toz Kakao 25 Grx24X6 2,00 2,50 Ülker Toz Kakao Yeni Tasarım 50Grx12X12 4,00 5,00 Ülker Toz Kakao 100 grx8x12 (Promo) 6,00 7,50 Ülker Kuvertür %54 Bıtter Tablet 200Grx6 14,00 16,00 Brownie Instense / Gold 2,00 2,25 Hoşbeş küçük 1,75 2,00 Hoşbeş büyük 5,50 6,25 Cici Bebe 1000 gr 19,75 22,75 Cici Bebe 400 gr 8,95 10,00 Cici Bebe 212 gr 4,95 5,50 Eti Kakaolu Bisküvi 2,50 2,75 Eti Petibör mini 3,25 3,50 Eti Finger bisküvü 14,50 16,00 Eti Form limonlu 1,75 2,00 Eti Form kepekli 1,25 1,75 Burçak çeşitleri 2,50 2,75 Burçak kremalı 3'lü paket 6,95 8,00 Eti Kombo 2,25 2,50 Eti Cin Lokmalık 2,50 2,75 Eti Puf 0,50 0,65 Eti Petito Gofret 1,25 1,50 Bidolu Çubuk 29 gr 1,75 2,00 Bidolu Çubuk büyük 4,00 4,75 Bidolu küçük 2,00 2,25 Balık Kraker Mısırlı Büyük 2,00 2,25 Balık Kraker Mısırlı Küçük 1,50 1,75 Gong çeşitleri 1,75 2,00 Susamlı Çubuk kraker büyük 3,50 4,00 Susamlı Çubuk kraker küçük 1,50 1,75 Balık kraker küçük 1,00 1,25 Balık kraker büyük 1,50 1,85

Fiyat listesinde mandıra, şarküteri, bakliyat veya baharat ürünleri yer almıyor. Şimdilik hemen hemen her marketteki raflarda gördüğümüz bu 119 ürünün tamamı Eti ve Ülker firmalarına ait. Ürünlerin yeni fiyatları ise satış noktasının kârının da dahil edildiği "tavsiye edilen raf fiyatları" şeklinde. Yani yeni fiyatlar, çeşitli satış noktalarında değişiklik gösterebilir. Zincir marketler çeşitli kampanyalar ile bu ürünleri daha uygun fiyata satabilirler.