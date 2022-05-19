Garanti Bankası'nın tamamını satın almak isteyen BBVA, amacına ulaşmaya biraz daha yaklaştı. İspanyol banka, Garanti'nin yüzde 36,12'sini 22 milyar TL'ye satın aldı. Böylelikle BBVA, toplamda Garanti'nin yüzde 85,97'sine sahip oldu.

Garanti Bankası, son birkaç yıldır İspanya merkezli banka BBVA'nın bünyesine girişi ve bu süreçte yaşananlarla gündem oluyor. İlk etapta BBVA, bundan birkaç yıl önce Garanti Bankası'nın yüzde 49,85’ini satın almış ve bankanın en büyük ortağı haline gelmişti. Bundan sonraki süreçte ise BBVA'nın Garanti Bankası'nın tamamına talip olduğu açıklanmıştı.

Aylar boyunca devam eden satın alma süreci, sektörün gündemini uzun süre meşgul etti. Bu süreçte TL'nin yaşadığı değer kaybı, BBVA için işleri kolaylaştırdı. Yapılan ilk açıklamada 2,2 milyar euro olan satış bedeli teklifi, TL'deki değer kaybı nedeniyle kendi kendine 1,8 milyar euroya kadar gerilemişti. Birkaç hafta önce yaşanan bir gelişmede ise BBVA'nın Garanti Bankası hisseleri için teklif artırımına gittiği açıklanmıştı. Ancak TL'deki değer kaybının devam etmesi nedeniyle BBVA, hala verdiği ilk tekliften karlı bir noktadaydı. Şimdiyse arap saçına dönen bu süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BBVA, Garanti'nin yüzde 85,97'sini resmen satın aldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, BBVA'nın Garanti Bankası'nın yüzde 85,97'sine sahip olmak için anlaşıldığı duyuruldu. Bu olay, Türk bankacılık tarihinin en büyük hisse alımı olarak tarihe geçti. Satın alma bedelinin ise 22 milyar 757 milyon 938 bin 352 TL olduğu açıklandı. Bu da 19 Mayıs 2022 10:20 itibarıyla yaklaşık 1,3 milyar euroya denk geliyor...

KAP'taki açıklamada şu ifadeler kullanılıyor: "Gönüllü Pay Alım Teklifi sürecinde BBVA, nominal değeri toplam 1.517.195.890,189 Türk Lirası olan ve Garanti BBVA'nın toplam sermayesinin yüzde 36,12'ne tekabül eden Garanti BBVA payını satın almıştır. Söz konusu paylar için BBVA tarafından ödenen toplam tutar 22.757.938.352,85 Türk Lirası'dır. Gönüllü Pay Alım Teklifi sonucunda, işbu açıklama tarihi itibarıyla, BBVA'nın Garanti BBVA'daki pay sahipliği oranı yüzde 85,97'ye ulaşmıştır."