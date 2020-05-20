Bebek Gezegene Dair İlk Görüntüler Elde Edildi

Bilim insanları, uzun süredir üzerinde çalışılan gezegenlerin oluşumu konusunda çok önemli bir bulgu elde ettiler. İlk kez elde edilen görüntüler, bebek bir gezegenin doğuşunu gösteriyor.

Bilim insanları, bir bebek gezegenin doğuşuna ilişkin ilk kanıtlar olabilecek yeni görüntüler elde ettiler. Araştırmacılara göre görüntüler, yeni bir gezegenin doğuşuna dair süreci izlemelerine olanak tanıyarak evren boyunca dağılmış binlerce ötegezegenin nasıl ortaya çıktığını anlamamıza yardımcı olabilir.

Avrupa Güney Gözlemevi'ndeki Very Large Telescope (VLT) ile yapılan gözlemlerde dönen, yoğun bir toz ve gaz diski görülüyor. İçinde ise yeni bir gezegenin oluşumunun göstergesi olabilecek spiral bir yapı göze çarpıyor. Araştırmacılar, gezegenlerin genç yıldızları çevreleyen tozlu diskler olarak doğduğunu bilse de yeni gözlemler bu süreç hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor.

Bilim insanları, gezegenlerin nasıl oluştuğunu anlamaya bir adım daha yaklaşmış oldu

Yeni görüntüler, 520 ışık yılı uzaklıkta bir yıldız olan AB Aurigae'nin etrafında oluşan toz ve gaz sarmalını gösteriyor. Bu spiraller bebek gezegenlerin doğuşunun bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Gezegen, yıldızının etrafında döndükçe toz, bir spiral bir kol şekline dönüşüyor.

Bordeaux Astrofizik Laboratuvarı'ndan çalışmanın ortak yazarı Anne Dutrey, "Spiral görüntü, gezegen oluşumunun bazı teorik modellerinden beklenen bir sonuçtu. Gezegenin bulunduğu yere katılan, biri gezegenin yörüngesinden içe, diğeri dışa doğru genişleyen iki spiralin bağlantısına karşılık gelir. Bu sipiral, diskteki gaz ve tozun, oluşan gezegene çarpmasını ve büyümesini sağlar" şeklinde konuştu. Elde edilen görüntüler yeni doğan bir gezegenin oluşum sürecine yakından bakmayı sağlayarak, gezegenlerin oluşumuna ışık tutacak.