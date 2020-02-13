Dünya’ya Yakın Dev Bir “Bebek Gezegen” Keşfedildi

Bilim insanları, Dünya’dan 330 ışık yılı uzaklıkta bir dev “bebek gezegen” keşfettiler. 5 Milyon yaşındaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegenin oluşumunun gözlenmeye devam edilmesi dev gezegenlerin oluşumu hakkında daha fazla bilgiyi sunacak.

Rocherster Teknoloji Enstitüsü’nden bilim insanları, Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Gaia isimli uydusunu kullanarak 2MASS 1155-7919 b ismi verilen bir bebek ötegezegen keşfettiler. Hala oluşum aşamasında olan gezegen gaz devi Jüpiter’in 10 katı büyüklüğünde.

Ötegezegenle ilgili gözlemler bu ay Research Notes of the American Astronomical Society’de yayınlanan makale ile duyuruldu. Araştırmacılar yayınladıkları makalede, Dünya’dan 330 ışık yılı uzakta bulunan gezegenin Bukalemun Takımyıldızı'nda bulunduğunu duyurdular.

2MASS 1155-7919 b ismi verilen gezegenin yıldızı ise Güneş’ten çok daha genç. Gezegenin yörüngesinde bulunduğu yıldız 5 milyon yaşında. Güneş ise 4.5 milyar yıl yaşında. Bebek gezegen, Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığından 600 kat daha uzak bir yörüngede bulunuyor.

Araştırmacılardan Annie Dickson-Vandervelde, Kepler görevinde bundan önce de gezegenlerin keşfedildiğini ama keşfedilen gezegenlerin “eski” gezegenler olduklarını söyledi. Dickson-Vandervelde, “Keşfettiğimiz loş, soğuk obje çok genç ve Jüpiter’den sadece 10 kat büyük. Bu daha oluşum aşamasında bebek bir gezegene baktığımız anlamına geliyor” dedi.

2MASS 1155-7919 b’yı gözleme çalışmaları devam ediyor. Araştırmacılar, bebek gezegeni gözlemeye devam ederek dev gezegenlerin yıldızlarının etrafında nasıl oluştuğu hakkında fazla bilgi etmeyi planlıyorlar.