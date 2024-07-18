Beetlejuice Beetlejuice Filminden Yeni Fragman Geldi

Warner Bros, Beetlejuice Beetlejuice filminin son fragmanını da yayımladı.

Hollywood'un en sıradışı iblisi Beetlejuice geri dönüyor. Warner Bros, filmin ikinci fragmanını yayımlarken böylece filmin konusu hakkında da fikir sahibi olabiliyoruz.

Fragmanda, Winona Ryder tarafından canlandırılan Lydia Deetz'in, Afterlife'ta (Öbür dünya) kalan kızı Astrid'i (Jenna Ortega) kurtarmak için sergilediği çabaya şahitlik ediyoruz. Umutsuz anne en sonunda Beetlejuice'tan(Mchael Keaton) yardım isterken, işler hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde hızla çığırından çıkıyor.

Fragmanda ayrıca Afterlife sakinleriyle tanışıyor ve filmimizin esas kötüleri gibi gözüken Monica Belluci ve William Defoe ile Justin Theroux'un görünüşe göre hâlâ hayatta olan karakteri de karşılaşıyoruz. Ayrıca fragmanda Beetlejuice daha yetişkin işi bir dil kullanmaktan da çekinmiyor.

Beetlejuice Beetlejuice filminin son fragmanı

Beetlejuice Beetlejuice filminin konusu

Filmin resmi özetinde "Beetlejuice geri döndü! Beklenmedik bir aile trajedisinin ardından, Deetz ailesinin üç kuşağı Winter River'daki eve geri döner. Hala Beetlejuice tarafından rahatsız edilen Lydia'nın hayatı, asi genç kızı Astrid'in çatı katındaki kasabanın gizemli modelini ve Afterlife'a açılan portalı keşfetmesiyle altüst olur. Her iki alemde de sorunlar birikmeye başladığında, birinin üç kez Beetlejuice'un adını söylemesi ve yaramaz iblisin kendi markasını yaratmaya başlaması an meselesidir." ifadeleri kullanıldı.

Beetlejuice Beetlejuice filmi ne zaman vizyona girecek?

Beetlejuice Beetlejuice, 6 Eylül'de vizyonda olacak. Senaryosunu Alfred Gough, Miles Millar ve Seth Grahame-Smith'in kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda ise Tim Burton yer alıyor.