Warner Bros., yeni bir Yüzüklerin Efendisi filmi için kolları sıvadı. 2026'da vizyona girmesi planlanan film, Gollum'a odaklanacak. Filmin konusu, şimdilik gizli tutuldu.

Warner Bros., geçtiğimiz saatlerde düzenlediği bir etkinlikte 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin mali durum raporunu paylaştı. Açıklamalardan hemen sonra da şirketin geleceğe yönelik yeni planları açıkladı. Warner Bros. yeni bir Yüzüklerin Efendisi filminin yolda olduğunu duyurdu.

Warner Bros. tarafından yapılan açıklamaya göre yeni film, "The Hunt for Gollum" olarak isimlendirilecek ve "prequel" niteliğinde olacak. Adından da anlaşılabileceği üzere bu film, Gollum karakterine odaklanacak. Bu karakteri canlandıran usta oyuncu Andy Serkis hem Gollum'a hayat verecek hem de filmi yönetecek.

2026 yılında vizyona girecek

Yüzüklerin Efendisi serisinin yapımcı ve yönetmenlerinden olan Peter Jackson, yeni filmde de görev alacak. Fran Walsh ve Philippa Boyens de yapımcılar arasında yer alacak. Hakkında çok az bilginin paylaşıldığı The Hunt for Gollum, her şey yolunda giderse 2026 yılında vizyona girecek.

Filmin konusu tam olarak açıklanmamış olsa da Warner Bros. yöneticileri Michael De Luca ve Pamela Abdy, yeni filmlerde romanların yeniden anlatılmayacağını söylediler. Ekip bunun yerine Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serilerinde keşfedilmemiş fikir ve unsurları ele alacak. Bu açıklama, The Hunt for Gollum'un ilgi çekici olacağının açık bir göstergesi.