Behzat Ç. ve Vali dizileriyle gönüllerde taht kuran Erdal Beşikçioğlu, yaptığı bir açıklamada Behzat Ç’nin aynı kadroyla geri döndüğünü açıkladı.

Geçmişte Behzat Ç. ve Vali dizileriyle akıllara kazının ve Bergen filmindeki rolüyle dikkat çeken Erdal Beşikçioğlu, son dönemler hayranlarından sık sık Behzat Ç’nin geri dönmesi için kendisine sosyal medyadan bu isteklerini sık sık dile getiriyordu.

Beşikçioğlu, bugün verdiği bir röportajda Behzat Ç’nin geri döndüğünü resmen duyurdu. Hem de büyük bir sürprizle.

“Bizi ikna etmek zor değil”

Erdal Beşikçioğlu verdiği röportajda, “Ufak tefek yeni kadromuz olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğümüz zaman hikâyeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir” dedi. Beşikçioğlu ayrıca dizinin aynı kadroyla geri döneceğini açıkladı. Kadroda ufak tefek değişiklikler olacağını da belirten Beşikçioğlu, dizinin yayın tarihi hakkında bilgi vermedi.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili ek bir bilgilendirme yapmazken sosyal medyada hayranlar Behzat Ç’nin geri dönüşünü mutlulukta paylaştı.