Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin ve LPG'ye zam bekleniyor. Bu gece yarısı itibarıyla geçerli olması beklenen zam, pompa fiyatlarına yansıyacak. Peki zamla birlikte en büyük kentlerimizdeki fiyatlar hangi noktaya ulaşacak?

Sürücüleri otomobil sürmekten küstüren akaryakıt fiyatları ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Sektör kaynakları tarafından öne sürülen bilgilere göre benzin ve LPG'ye bu gece yarısı itibarıyla bir zam daha gelecek. Zam miktarı LPG için nispeten kabul edilebilir seviyede olsa da benzin, ciddi miktarda pahalılaşacak. Peki zamla birlikte Türkiye'nin en büyük şehirlerindeki benzin fiyatları ne olacak?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 17.05.2022 itibarıyla benzine 1,68 TL zam gelecek. LPG ise 37 kuruş zamlanacak. Böylelikle benzin fiyatları 22 TL'nin üzerine çıkmış olacak.

Üç büyük şehirlerde fiyatlar nasıl değişecek?

İstanbul:

Benzin: 21,14 TL'den 22,82 TL'ye,

21,14 TL'den 22,82 TL'ye, LPG: 11,12 TL'den 11,49 TL'ye,

Ankara:

Benzin: 21,26 TL'den 22,94 TL'ye,

21,26 TL'den 22,94 TL'ye, LPG: 11,06 TL'den 11,43 TL'ye,

İzmir:

Benzin: 21,26 TL'den 22,94 TL'ye,

21,26 TL'den 22,94 TL'ye, LPG: 10,99 TL'den 11,36 TL'ye

Konuyla ilgili resmi açıklama gelirse sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz...