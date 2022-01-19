Dün yapılan motorin zammının ardından şimdi de benzine zam geldiği açıklandı.

EPGİS, dün akşam Twitter hesabından yaptıkları açıklamada motorine 52 kuruş zam geldiğini açıklamıştı. Vatandaş bu yapılan zamma tepki göstermiş ve yapılan zamların geri çekilmesini talep etmişti.

Dün yapılan zamla birlikte pek çok vatandaş benzine de zam gelebileceğini söylemiş ve endişeli bekleyiş başlamıştı. Beklenen zam kararı yine EPGİS tarafından Twitter üzerinden açıklandı.

Yapılan zam, pompa fiyatına yansıyacak

EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre yarından (20/01/2022) itibaren geçerli olmak üzere benzinde litre başına 46 kuruş zam geldi. Gelen zammın ise pompa fiyatlarına yansıyacağı da açıklanan bilgiler arasında.