Dolar ve petrol fiyatlarındaki artış hız kesmeden pompaya yansımaya devam ediyor. Dün gece yapılan zammın ardından bu gece 00.00'da benzine 28 kuruşluk bir zam daha yapıldığı açıklandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu sabah benzine 44 kuruşluk zam geldiğini açıklamıştı. Yapılan zammın üzerinden henüz çok bir vakit geçmemişken bu gece 00.00 itibarıyla bir zam daha yapılacağı açıklandı.

Bu gece yarısından itibaren yapılacak zam ile birlikte benzinin litre fiyatında 28 kuruşluk bir artış yaşanacak. Böylelikle benzinin fiyatı sadece iki günde 72 kuruş zamlanmış olacak.

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 8,67 TL olacak

Yaklaşık son bir haftadır akaryakıt fiyatlarında inanılmaz derecede bir artış yaşanıyor. Dolar ve TL kuru arasındaki uçurumun gittikçe açılması, her gün bir yeni zam haberine uyanmamıza yol açıyor.

Bu gece gelecek zam ile birlikte benzinin litre fiyatı 28 kuruş artacak. Önümüzdeki günlerde benzinle birlikte LPG ve motorine zam gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Yapılacak zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 8,39 liradan 8,67 liraya, Ankara'da 8,47'den 8,76'ya, İzmir'de ise 8,47'den 8,76'ya çıkacak.

Benzin fiyatlarına yakın zamanda 3 TL zam gelebileceğini açıkladığımız videomuz