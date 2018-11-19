Bethesda'nın Gözleri Yaşlı: Fallout 76 Sunucuları Çöktü

Bir grup oyuncunun ne olacağını merak ettikleri için aynı anda üç nükleer bomba atması, Fallout 76 sunucularının çökmesine neden oldu.

Fallout 76, beta aşaması boyunca oyuncuların karşısına çıkardığı hatalarla tepki üzerine tepki almış, oyunun geliştiricisi olan Bethesda adeta topa tutulmuştu. Oyunun tam sürümü nihayet yayınlandı ancak görünüşe göre Bethesda, ‘çılgın’ oyuncuların kendi senaryolarını oluşturmalarına henüz hazır değil.

Kısa süre önce bir grup oyuncu, bir çatlak alana nükleer bomba atmanın Scorched Earth adlı bir oyun sonu etkinliğini etkinleştirdiğini fark ettiler. Etkinlik başladığına oyuncular mutant yarasalara benzeyen Scorchbeast Queen adlı 50 seviyelik yaratıklarla karşılaşıyor. 30 dakikalık bir uğraş sonucu yaratığı yenmeyi başaran oyuncular Ultracite adlı devasa bir lootun sahibi oldular.

Ancak iyi bir oyuncu için bu etkinlik kesinlikle yeterli değildi. Bu nedenle oyuncular, tek bir noktaya aynı anda üç nükleer bomba attıklarında ne olacağını merak ettiler. Daha büyük bir oyun sonu canavarı ve yendiklerinde daha büyük bir loot paketi? Ne yazık ki bu sorunun yanıtını bir süre daha bilemeyeceğiz. Çünkü Bethesda, oyuncuların bu merakına hazır değildi.

Oyuncu grubunun üç nükleer bombayı aynı anda atması ile birlikte Fallout 76 sunucuları çöktü. Görünüşe göre Bathesda, oyunun beta sürecinde karşılaşmadığı bu olaya hazırlıklı değildi. Yine de her şey o kadar kötü değil. Fallout 76, Scorched Earth’e gelene kadar oyunculara uzun bir hikaye sunuyor. Oyunun hatalarından sıyrılmayı başaran oyuncular Fallout 76’da uzun ve eğlenceli vakit geçirebilirler.