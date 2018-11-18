Fallout 76'ya Performans Güncellemesi Geliyor

Fallout 76, çok oyunculu bir hayatta kalma oyunu. Xbox One, PC, ve PlayStation 4 için çıkan Fallout 76, Bethesda'nın bu kıyamet sonrası oyun serisine getirdiği yeni bir soluk. Grup olarak Batı Virginia'da hayatta kalanları keşfedebiliyor ve sırları açığa çıkarabiliyorsunuz.

Bethesda'nın inanılmaz derecede güzel hikayeler oluşturma konusunda sahip olduğu ün, hiç de yanlış değil. Ancak teknik konularda hikayede oldukları kadar başarılı değiller. İlk çıktığı zaman birtakım sorunlardan muzdarip olan Fallout 76, korkunç performans problemlerinin yanı sıra, server sıkıntıları ve doğru çalışmayan görevlere de sahipti. Stüdyo ise bunlardan haberdar.

Bethesda, şu açıklamayı yapıyor: "İlk yamamızı 19 Kasım 2018, Pazartesi günü yayınlıyoruz. Bu güncelleme çok sayıda performans geliştirmelerini ve optimizasyonları içeriyor. Sizlerin en büyük talebinizin ise farkındayız... Bu güncellemede gerçekleşmeyen bir talep... Ancak sonraki haftalarda bunların da geleceğini söylemek isteriz. Sonraki güncellemeler tüm platformlarda oyun performansı ve kararlılığı üzerine odaklanacakken, aynı zamanda görevler için düzeltmelere de sahip olacak."

İlk yamanın çok yakın zamanda geleceği bilmek oldukça sevindirici. Xbox One X'de bile gerektiği gibi çalışmayan bu oyun, umarız böylece gerçek performansına ulaşır. Önümüzdeki haftalarda Bethesda, stash limitini artırarak kullanıcıların daha fazla eşya taşıyabilmenize izin verecek. PC oyuncuları da görüş alanını artırıp azaltabilecekleri bir işlevle beraber bas-konuş benzeri ayarları 2019 gelmeden alacaklar.

Ekip gelecekte, "Batı Virginia'ya eklemek üzere yeni içerik ve oyun sistemleri" üzerinde çalışacakları söylüyor. Yeni sığınaklar, C.A.M.P.'inizi geliştirmek için yeni yollar ve oyuncu modları üzerindeki geliştirmeler de yolda. Anlaşılana göre bu içeriklerin birçoğu ücretsiz olacakken zaman içerisinde paralı içerikler de olabilir. Ancak öncelikli amaç oyunu düzeltmek.