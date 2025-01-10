Araç seçerken rengine karar vermek, aslında basit gibi görünse de en meşakkatli işlerden birisi. Çünkü aracın rengi, Güneş ışığını yansıtmasından tutun da pasta cilasına kadar birçok özelliğini de beraberinde getiriyor.

Modeline severek karar verdiğiniz bir aracın rengi de sanılanın aksine o kadar da ‘önemsiz’ değil.

Özellikle araçlar için olmazsa olmazlardan olan pasta cilanın beyaz arabalarda çok fazla tavsiye edilmemesi gibi! İyi de neden?

Araçlarda beyaz renk tercihi, aslında çok sık karşılaştığımız bir durum.

Şu anda yola baksanız, çoğunlukla beyaz araçların seyir hâlinde olduğunu görürsünüz. Bunun sebebi, beyazın taliplerinin çok olması. Güzel ve nötr bir renk olan beyaz, tercih edilse bile bazı hususları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Mesela cila gibi…

Beyaz arabaların çok sık cilalanması, uzmanlar tarafından da çok önerilmiyor. Sebebini irdelemeden önce, pasta cilanın ne olduğuna bakmamız daha sağlıklı olacaktır.

Araçlar için pasta cila ne anlama geliyor?

Günlük kullanımda, her şeyde olduğu gibi araçlarda da aşınmalar meydana gelebiliyor. Kozmetik kusurlar, en kusursuz araçta bile maalesef oluyor. Bu kusurların önlenmesi de işte pasta cila sayesinde oluyor.

Pasta, arabaların yüzeyindeki çizik ve kusurları yok etmek için yapılan bir çeşit zımparalama uygulamasına verilen bir isim. Aracın boyasında bir aşındırma yapılarak kusurlar ortadan kaldırılıyor.

Cila ise pasta işleminden sonra yapılıyor. Zımpara ile aşınan yüzeylerindeki pürüzlerin giderilmesi için gerçekleştirilen cila, aracın ilk günkü gibi parlamasına olanak sağlayan bir uygulamadır.

Madem araçları ilk günkü hâline getiriyor, neden beyaz araçlarda cilalama tavsiye edilmiyor?

Beyaz araçların çok sık bir şekilde cilalanması, aslında boyanın yapısı gereği tercih edilen bir uygulama değil. Zamanla beyaz boya, boyanın sararmasına neden olacak UV ışınları, egzoz dumanı, toz ve yağmur gibi faktörlere karşı duyarlı bir hâle geliyor.

Cilalama işleminde ise çok dikkatli olunması gerekiyor. Mum aşındırıcı parçacık içeren ve kolay oksitlenebilen cila, özellikle koyu renkli araçlarda görülen ‘girdap’ izlerini, beyaz araçlarda da bırakabiliyor.

Bu işaretler de boyanın parlaklığını azaltan bir unsur hâline geliyor.

Aracın ilk günkü gibi parlamasını sağlayan bir uygulama olan cilalama, aslında beyaz araçlarda o kadar da etkili bir durumda değil. Tabii ki bu, cilanın uygulandığı yer ile de ilgili olabiliyor. Ancak genel olarak beyaz araçların, renginden dolayı bu tür olumsuzluklarla karşılaştığı gerçeğini değiştirmiyor.

Beyaz araçlarda cila, daha hızlı oksitlenme sağladığı için oldukça riskli olabilir. Bunun için cilanın kaliteli olması ve uygun cilalama, beyaz boyanın ilk günkü gibi kalmasını sağlayabilir.

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