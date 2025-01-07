Pantolonunuzun cebinde unuttuğunuz araba anahtarını, bazen farkında bile olmadığınız zamanlarda çamaşır makinesinin içinde bulabilirsiniz. Bu durum, herkesin en az bir kere başına gelmiştir. Peki aslında bu, korkmamız gereken bir durum mu?

Bazı küçük eşyaları cebimizde unuttuğumuz gibi araba anahtarı da bazen bunlardan birisi olabiliyor. Bazı anahtarlar için o kadar da büyük olmayan bu durum, bazıları içinse gerçekten tehlikeli olabiliyor. Özellikle söz konusu elektronik bileşiklerse!

Öyleyse, böyle bir durum başımıza gelse, anahtarın çalışıp çalışmadığından nasıl emin olabiliriz?

Makinede yıkanan araba anahtarları, bazen hiç sorun çıkarmazken bazen de ciddi problemler doğurabiliyor.

Böyle bir durumda panik olmamak en önemli şeylerden birisi. Hasarı en aza indirmenin, oluşabilecek problemlerin de önüne geçeceğini unutmayın. Çip veya alarm sistemi olan anahtarlar, neme karşı hassas oldukları için suya maruz kaldıklarında iç korozyona ve hasara neden olabiliyor.

Anahtar, böyle bir durumda arabayı kilitleme, kilidini açma veya motoru uzaktan çalıştırma gibi bazı işlevleri yitirebiliyor. Tabii bu, elektronik anahtarlar için geçerli. Metal anahtarlarda hasar, daha az meydana geliyor.

Bizim bildiğimiz klasik araba anahtarları, genel olarak suya dayanıklıdır.

Elektronik aksamı olan anahtarların aksine metal anahtarlar, korozyona uğramıyor. Böyle bir olay, metal bir anahtarda başınıza geldiyse düzgün bir şekilde kurutup tekrar kullanmaya devam edebilirsiniz. Muhtemelen hiçbir hasar almamış olacaktır.

Makinede yıkanan elektronik anahtarların hasarı da, bilinenin aksine sudan kaynaklı değil; nem ve deterjandan kaynaklı oluyor. Bunlar, anahtarın içinde yer alan mikroçipin kısa devre yapmasına ve aşınmasına sebep oluyor. Bu da anahtarın, eski işlevini yerine getirmemesiyle kolayca anlaşılabilir.

Böyle bir şey başımıza gelse ne yapmamız gerek?

Makinede fark ettiğiniz anahtarı hemen almak için olabildiğince hızlı bir şekilde makineyi durdurmanız önceliğiniz olsun. Anahtarı aldığınızda ıslak görünüyor ve içinden su sesi geliyorsa sökmeniz, oluşabilecek hasarların önüne geçmek için oldukça önemli bir adım olacak.

Söktüğünüzde içindeki parçaları oynatmadan nazikçe, temiz bir kulak pamuğu yardımıyla temizleyebilirsiniz. Temizlendikten sonra ise anahtarın iyice kurumaya bırakılması gerekiyor. Bunun için de parçaların, kuru ve sıcak bir yerde yaklaşık 12 saat bekletilmesi lazım. Bu adım, içinde kalan en ufak bir nemin bile yok olması için elzem.

Eğer bu adımları uygulamanıza rağmen anahtarınız aksak çalışıyor ya da hiç çalışmıyorsa, o zaman bir uzmana danışmanızda fayda var. Anlattığımız tüm adımları uygulamak, oluşabilecek hasarı minimuma indirmeniz için gereken adımlar. Eğer bu adımları uygulamak için bile geç kalmışsanız, vakit kaybetmeden bir servise götürmeniz gerektiğini unutmayın.

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