Parkinson'un Etkilerini Azaltacak Yöntem Bulundu

Gelişen teknoloji sayesinde, sağlık alanında da büyük gelişmeler oluyor. Birçok hastalığın tedavisi bulunurken bazılarının da etkileri azaltılıyor.

Parkinson hastalığına sahip kişilerde gözlemlenen titreme ve kas sertleşmeleri, beynin motor bölgelerinin koordinasyonundan sorumlu olan subtalamik çekirdeğinde aşırı uyarılmaya sebep oluyor.

New York’taki Feinstein Enstitüsünün Medikal Araştırmalar bölümünde yer alan araştırmacılar, 2011 yılında yayınladıkları bir araştırmada beynin subtalamik çekirdeğindeki aktiviteleri tersine çevirerek Parkinson hastalığına sahip insanlara yardımcı olabileceklerini açıklamışlardı.

Tedavinin uygulandığı Parkinson hastalarında semptomların bir yıllığına da olsa azaldığı gözlemlendi fakat nasıl olduğu konusu ise bilinmiyor. Sebebini öğrenebilmek için, araştırmacılar gen tedavisinin uygulandığı 15 hasta ile plasebo verilen 20 hastanın beyin taramalarını karşılaştırdı.

Beyni Yeniden Şekillendirme

Tedaviden bir yıl sonra, gen terapisi uygulanan hastaların beyinlerinde yeni bağlantıların olduğu gözlemlendi. Plasebo verilen hastalarda ise böyle bir gelişim gözlemlenmedi. Feinstein Enstitüsünden, araştırmayı da yürüten David Eidelberg, hastalığa sebep olan subtalamik çekirdeğin, beynin motor bölgesindeki yollar kapatıldığında kendine alternatif yollar çizdiğini söylüyor. Eidelberg, durumu basitçe “biz buna yeniden bağlanma diyoruz” şeklinde açıkladı.

Parkinson hastalığına uygulanan bir diğer tedavi ise subtalamik çekirdeğe yerleştirilen küçük elektrotlarla bölgeye baskı uygulama. Eidelberg ve araştırmada çalışan diğer bilim insanları bu tedavide adaptif yeniden bağlanmanın oluşmadığını söylüyor.