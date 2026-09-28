WhatsApp, yakında Android uygulamasının tasarımını değiştirecek. Yeni tasarımdan ekran görüntüleri de geldi.

WhatsApp, şu anda dünya çapında en çok kullanılan online mesajlaşma platformu konumunda. Bu yüzden de kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için sürekli güncellemeler geldiğini görüyoruz.

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WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgiler de yakın zamanda WhatsApp’ın Android uygulamasına büyük yenilikler geleceğini gösteriyor. Platformun tasarımının ciddi anlamda değiştiğini göreceğiz.

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WhatsApp’ın Android’de yeni tasarımı böyle olacak

WhatsApp, Android platformundaki kullanıcı deneyimini tazelemek amacıyla aşağıdaki navigasyon barı kısmını kapsayan kapsamlı bir arayüz yenilemesi üzerinde çalışıyor. WhatsApp Android beta 2.26.38.10 sürümünde tespit edilen bu değişiklik, uygulama içi gezinme alışkanlıklarını doğrudan etkileyebilecek nitelikte detaylar içeriyor.

Sızdırılan ve geliştirme aşamasının erken dönemine ait olan ekran görüntülerinde en dikkat çekici unsur, daha oval ve hafif şeffaf hâle getirilmiş menü tasarımı oluyor. Yeni arayüz düzenlemesinin getirdiği fonksiyonel değişiklik ise Meta AI entegrasyonu. Mevcut sürümde mesaj başlatma butonunun hemen üzerinde bağımsız bir buton şeklinde konumlanan Meta AI erişimi, yeni tasarımla birlikte doğrudan alt navigasyon barının içerisine bir sekme olarak ekleniyor. Yeni tasarımda alt kısıma eklendiğini göreceğiz.

Söz konusu arayüz güncellemesi şu an için yalnızca WhatsApp Android beta programına kayıtlı kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor. Ne zaman geniş çapta sunulacağı konusunda bir bilgi yok.