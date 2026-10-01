Spotify Türkiye Abonelik Ücretleri %16 Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Webtekno'yu Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

En çok kullanılan müzik servislerinden Spotify'ın Türkiye'deki abonelik ücretlerine zam yapıldı.

Dünyanın ve ülkemizin en çok kullanılan müzik platformlarından Spotify'ın Türkiye fiyatlarına zam yapıldı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yapılan zam ile birlikte bireysel abonelik 99 TL’den 115 TL'ye, 55 TL'den 60 TL'ye, Duo aboneliği aylık 135 TL'den 159 TL'ye, Aile aboneliği ise 165 TL'den 199 TL'ye yükseldi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Spotify yeni zamlı fiyatlar

Abonelik Eski Fiyat Yeni Fiyat Bireysel 99 TL 115 TL Öğrenci 55 TL 60 TL Duo 135 TL 159 TL Aile 165 TL 199 TL

Peki siz Spotify'ın yeni zamlı fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.