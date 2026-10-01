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Spotify Türkiye Abonelik Ücretleri %16 Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

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En çok kullanılan müzik servislerinden Spotify'ın Türkiye'deki abonelik ücretlerine zam yapıldı.

Spotify Türkiye Abonelik Ücretleri %16 Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın ve ülkemizin en çok kullanılan müzik platformlarından Spotify'ın Türkiye fiyatlarına zam yapıldı.

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Yapılan zam ile birlikte bireysel abonelik 99 TL’den 115 TL'ye, 55 TL'den 60 TL'ye, Duo aboneliği aylık 135 TL'den 159 TL'ye, Aile aboneliği ise 165 TL'den 199 TL'ye yükseldi.

İçerikten Görseller

Spotify Türkiye Abonelik Ücretleri %16 Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!
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Spotify yeni zamlı fiyatlar

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Abonelik Eski Fiyat Yeni Fiyat
Bireysel 99 TL 115 TL
Öğrenci 55 TL 60 TL
Duo 135 TL 159 TL
Aile 165 TL 199 TL

Peki siz Spotify'ın yeni zamlı fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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