Spotify Türkiye Abonelik Ücretleri %16 Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Dünyanın ve ülkemizin en çok kullanılan müzik platformlarından Spotify'ın Türkiye fiyatlarına zam yapıldı.
Yapılan zam ile birlikte bireysel abonelik 99 TL’den 115 TL'ye, 55 TL'den 60 TL'ye, Duo aboneliği aylık 135 TL'den 159 TL'ye, Aile aboneliği ise 165 TL'den 199 TL'ye yükseldi.
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Spotify yeni zamlı fiyatlar
|Abonelik
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Bireysel
|99 TL
|115 TL
|Öğrenci
|55 TL
|60 TL
|Duo
|135 TL
|159 TL
|Aile
|165 TL
|199 TL
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