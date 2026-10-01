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Samsung Galeri Uygulamasına Google ile Yedekleme Desteği Geldi

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Samsung Galeri uygulamasına OneDrive desteğinin sona ermesinin ardından Google Fotoğraflar yedekleme entegrasyonu geldi.

Samsung Galeri Uygulamasına Google ile Yedekleme Desteği Geldi
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, geçtiğimiz haftalarda Galaxy telefon ve tabletlerde yer alan Galeri uygulamasındaki Microsoft OneDrive entegrasyonunu sonlandıracağını duyurmuştu. Şirketin buraya Google yedeklemeyi getireceği de çok geçmeden duyurulmuştu.

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Bugün ise OneDrive’dan boşalan yer artık Google Fotoğraflar entegrasyonu ile doldurulmuş durumda.

İçerikten Görseller

Samsung Galeri Uygulamasına Google ile Yedekleme Desteği Geldi
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Bugün itibarıyla Google yedeklemeyi kullanabilirsiniz

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Samsung, Galaxy cihazları için sistem düzeyinde bir uygulama olan Galeri Bulut Senkronizasyonu güncellemesini yayınladı.

Microsoft OneDrive entegrasyonu bildiğiniz üzere 30 Eylül 2026 tarihinde resmî olarak sona erdi. Google Fotoğraflar desteği de bugün yani 1 Ekim itibarıyla başlamış durumda.

Samsung Galeri uygulamasına Google Fotoğraflar erişim izni verildiğinde artık Google hesabınızdaki kullanılabilir depolama alanı, senkronizasyon kontrolleri, alan temizleme araçları ve ekstra depolama alanı satın alma seçenekleri doğrudan Galeri içerisinden yönetilebiliyor.

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