Bilim İnsanları: 120 Milyon Doz Ülkeyi Kurtarabilir

Geçtiğimiz gün Twitter'da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılar hakkındaki açıklamasını görmüştük. Umut verici bir diğer haber de, BioNTech CEO'su Uğur Şahin'den gelmişti. Bilim insanlarına göre Türkiye'ye gelecek olan 120 milyon doz aşı, Türkiye'yi tünelden çıkarabilir.

Aşı sorunu, pandemi başladığından beri dünyanın her yerinde var. İşleri aksayan insanlar, okuluna gidemeyen öğrenciler ve daha niceleri ortaya çıkacak bir aşıyla birlikte normal yaşamlarına geri dönmek istiyor. Birçok sağlık kuruluşu da bu alandaki çalışmalarını aralıksız devam ettirip vatandaşlara müjdeli haberi vermek için çabalıyor.

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşılar hakkindaki açıklamasını görmüştük. Şimdiyse Türkiye’ye verdiği 120 milyon doz aşı sözüyle BioNTech CEO’su Uğur Şahin gündemde. Bilim insanlarına göre BioNTech aşısının gücü ve Türkiye’ye verilecek olan miktar, önümüzdeki ekim ayına kadar salgından kurtulabileceğimize işaret ediyor.

Bilim insanlarının düşünceleri

Bu konu hakkındaki öngörülerini belirtmiş olan birden fazla bilim insanı var. Hepsinin bu konuya pozitif baktığını söyleyebiliriz. Prof. Dr. İsmail Balık, 120 milyon doz aşı haberinin pandemi başladığı günden bugüne aldığımız en müjdeli haber olduğunu belirtiyor. Günlük aşı sayısının 400 binlerden 1 milyonlara da çıkabileceğini söyleyen Prof. Dr. İsmail Balık, vefat sayısı ve ağır enfeksiyonun ortadan kaldırılabileceğini de ekliyor.

Prof. Dr. Murat Akova, Prof. Dr. Zafer Kurugöl ve Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise aynı şekilde bunun fazlasıyla müjdeli bir haber olmasının yanında 12 yaş üzeri çocukları aşılamanın da söz konusu olabileceğini belirttiler. Bununla birlikte aşı karşıtlığıyla savaşılmasının önemine de değiniyorlar. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, önlemler azaltılırken halkın kafasında ‘salgın bitti’ düşüncesi oluşturan yanlış ifadeler kullanılmasının halkı yanlış yönlendireceğinden de bahsediyor. Bu ifadelere örnek olarak da ‘Tek doz yüzde 78 koruyor’ gibi açıklamalar veriliyor. Zira bu gibi açıklamaların ‘ikinci doza gerek yok’ gibi düşünceler oluşturacağı düşünülüyor.

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da yaptığı açıklamada, haziranda gelecek olan 30 milyon doz aşı hızlı bir şekilde uygulanabilirse ve 120 milyon doz aşı da bahsedildiği gibi eylül ayına kadar temin edilirse Türkiye’nin, ekim ayı gibi salgından kurtulabileceğini belirtti.