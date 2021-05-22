Sağlık Bakanı, Ne Kadar Aşı Anlaşmasını Olduğunu Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yakın zamanda ellerinde nüfusun 3 katı kadar kadar aşı olacağını açıkladı

Türkiye'de son günlerin en çok merak edilen konularından biri koronavirüs aşıları. "Geliyor, geldi" derken geçen ayların ardından nüfusun hâlâ %10'undan biraz fazlasının aşılanmış olması, pek çok kişi tarafından eleştiriliyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak Alman BioNTech firması ile toplam 120 milyon dozluk aşı anlaşmasına imza atıldığını duyurmuştu. Şimdiyse Bakan Koca, Türkiye'nin hangi firmayla kaç milyon doz aşı anlaşmasının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları:

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin.” dedi.

Hemen arkasından attığı ikinci tweetinde ise Koca, “Yeterli aşıya erişim için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin” diyerek halkı bilinçli olması ve aşılarını aksatmaması konusunda uyardı.

BioNTech ile anlaşma:

Geçen hafta bilim kurulu toplantısına bağlanan BioNTech kurucusu ve yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, “Türkiye'ye haziran sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül ayında 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz" demişti.

Sağlık Bakanı Koca, aşıların tedarik edilmesinde hiçbir sorun olmadığı takdirde haziran sonuna kadar 20 yaş üstü vatandaşların aşılanacağını duyururken, normalleşme hakkında ise “Bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz.” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Ayrıca bir süredir tedarikinde güçlükler yaşanan Sinovac aşısının da yeni partisini taşıyan uçak 12 Mayıs tarihinde Türkiye’ye gelmişti.