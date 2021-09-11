Günümüzde elektrikli araçlarda şarj edilebilir ve kapasitesine göre bir sürüş imkânı sunan lityum iyon piller kullanılıyor. Bu piller araçlarda adeta kronik bir soruna, şarj olma süresinin uzunluğuna karşın sürüş performansının düşük olmasına yol açıyor. Ticari uygulamalarda kullanılabilecek kadar başarılı bir lityum metal pil geliştiren araştırmacılar bu sayede elektrikli araçlarda batarya sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Elektrik enerjisiyle çalışan araçların üretilmesi, yaygınlaştırılması için uzun yıllardır süren araştırma ve çalışmalar var. Batarya kapasitesine bağlı performans sınırı ise elektrikli araç üretiminde bugüne kadarki en büyük soru işaretlerinden biri oldu. Tek sefer şarj edildikten sonra 200 km’yi aşan sürüş imkânı sunmasıyla 2006 yılında tanıtılan Tesla bir devrim niteliğindeydi.

Zamanla gelişen teknoloji ile sürüş mesafesi artsa da sorun halen çözülemedi. Ancak son yapılan çalışmalarla araştırmacılar elektrikli otomobil endüstrisinin seyrini değiştiren bir buluşa imza attı.

Lityum metal bataryaların farkı ne olacak?

Bilim insanları, yeni nesil elektrikli araçlarda artık her an elimizin altında olan akıllı telefonlardan Tesla araçlarına kadar birçok elektronik alette kullanılan lityum iyon bataryalara kıyasla çok daha uzun ömürlü lityum metal batarya gücünden yararlanmayı hedefliyor. Bu gelişmeyle batarya, en az 10 bin kez şarj edilip kullanılabilecek. Metal bataryaların kullanılmasıyla hem elektrikli araçların ömrü benzinli araçlara kıyasla artacak hem de muadillerine göre şarj olma süresi daha kısa olacak.

Çalışmalar, Harvard’lı araştırmacılar tarafından yürütülüyor:

Harvard Üniversitesi Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu’ndan (SEAS) bir ekibin yürüttüğü bu çok katmanlı özgün araştırma, bataryanın kendi kendini iyileştirmesi ve bozulma sorununun da çözülmesi üzerine yoğunlaşıyor. Bu tasarımın ticari olarak geliştirilmesiyle her geçen gün artan elektrikli araç endüstrisinin ihtiyaçlarının karşılanabileceği düşünülüyor.

Daha önce lityum metal bataryaların geliştirilerek lityum iyon bataryaların yerini alacağı öne sürülmüştü fakat şimdiye kadar ticari uygulamalarda kullanılabilecek kadar stabil bir metal batarya geliştirilememişti, SEAS’ta doçent olan Xin Li stabilizesi zayıf olan bu bataryaların temel termodinamiklerini inceleyerek daha üstün bir performans elde edilebileceğini ifade etti. Dr. Li son olarak tasarımı ticari bataryaya yükseltmenin kolay olmayacağını ve hâlâ birtakım pratik zorluklar yaşadıklarını fakat bunların üstesinden gelineceğini umut ettiklerini aktardı.