Pirincin Gemileri Nasıl Batırma Tehlikesine Sürüklediğini Öğrenince "Nasıl Yani?" Diyeceksiniz!

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Çoğumuz pirinci sadece bir yemek malzemesi olarak düşünürüz fakat denizcilik sektöründe bu basit gıda maddesi, beklenmedik bir tehlike oluşturabilir.

Gemiye yüklenen pirinç miktarının, tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini hiç düşündünüz mü?

Bu durum, çoğumuz için oldukça şaşırtıcı olabilir çünkü pirinç herhangi bir patlayıcı madde içermiyor değil mi? Ancak, ticari gemiler için ciddi tehlike oluşturabilecek faktörler barındırıyor.

Peki ama pirinçler ne kadar tehlikeli olabilir ki?

Tahıl gemisi

Pirinç yüklemek, havai fişek dolu bir konteyner yüklemekten daha riskli olabilir. Pirinç, gemiye yüklendiğinde alabora olma yani devrilme riskini barındırır.

Yani olay tamamen pirincin; buğday, mısır ve arpa gibi diğer tahıllarla aynı kategoriye girmesiyle ilgili.

Pirinç taşındığında, yükün yerleşim şekli çok önemli. Gemiye düzgün yerleştirilmediğinde, yaklaşık 20 derecelik bir eğimle yerinden oynamaya başlar ve bu da geminin ağırlık merkezini kaydırabilir.

Bu kayma, geminin doğal denge durumunu bozar ve alabora olma yani tamamen devrilme riskini artırır.

Gemilerin bu tür risklere karşı korunması için tasarım önlemleri ve sıkı yönetmelikler geliştirildi.

gemi pirinç yükleme

Tahıl taşıyan gemilerde yedek stabilite oranı, diğer gemilere göre daha yüksek tutulur.

Ambarların köşelerinin eğimli olması veya bölme duvarları eklenmesi gibi tasarım değişiklikleri, pirinç yükünün kaymasını engellemeye yardımcı olur.

Ayrıca kargo ambarlarının özel şekillendirilmesi ve düzenli denetimler, bu tehlikelerin önüne geçmek için kritik öneme sahip.

Bizim için önemsiz gibi görünen bir şeyin, denizcilik sektöründe hayati öneme sahip olması ne kadar da ilginç değil mi?

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