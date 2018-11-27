Bilim İnsanları, Yenilebilir Bitkisel Streç Film Geliştirdi

Bitkilerden üretilen streç film ve paketleme malzemeleri yenilebilir olacak.

Nottingham Üniversitesi araştırmacıları, bitkilerde yer alan karbonhidrat ve proteinleri kullanarak, %100 geri dönüşümlü ve yenilebilir yiyecek paketleme malzemeleri geliştirdiler. Bu yeni buluş çevre dostu olmakla birlikte aynı zamanda raf ömrünü uzatarak, yiyeceklerinizi daha sağlıklı ve uzun süre saklayabilmenize olanak sağlıyor. Profesör Saffa Riffat'ın önderlik ettiği The Sino-UK projesi zaten dünyada sürdürülebilir enerji, malzemeler ve teknojiler konusunda yaptıkları yeniliklerle oldukça iyi tanınıyor.

Günlük hayatımızda yemeklerimizi paketlemek ve saklamak için kullandığımız streç film gibi içeriğinde sağlığa zararlı maddeler içeren materyaller, aynı zamanda çevreye de zarar veriyor. Ekibin yeni bir teknik yaklaşımla başladığı çalışmada, bitkilerin içinde var olan selüloz ve proteinlerden de sürdürülebilir paketleme malzemeleri çıkarılabileceği sonucuna varıldı. Üstelik içeriğinde bulunan malzemeler sayesinde, bu ürünler insanlar veya hayvanlar tarafından yanlışlıkla yenilse bile, sağlığa tamamen zararsızlar.

Plastik kullanımının çevreye verdiği zararlar inanılmaz ölçüde büyük. 2018 Şubat ayında, Kraliçe Elizabeth plastik pipet ve şişelerin, krallık ailesine girmesini yasaklamıştı. Avrupa Birliği ise 2030 yılına kadar plastik kullanımının yerine, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir malzemeler getirmeyi planlıyor. Tamamen geri dönüşebilen malzemelerden üretilen bu malzemeler, doğayı korumak adına çok etkili bir yaklaşım olurken, aynı zamanda evlerinizde de sebze, meyvelerinizi daha taze ve daha uzun süre saklamanıza yardımcı olarak bütçe dostu bir çözüm olarak da karşınıza çıkıyor.

Çok yakın zamanda süpermarketlerde, alışveriş zincirlerinde raflarda yerini alacak olan bitkisel paketleme ürünleri, tüketicilere bir yandan doğa için bireysel bir katkıda bulunma şansı verecek, diğer bir yandan da daha lezzetli ve kaliteli ürünler yeme şansı vererek iştahlarını kabartacak.