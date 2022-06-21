20 Farklı Hikayenin Toplandığı Bu Kitapla Tanışın!

Türkiye’nin en popüler kültür sanat sitelerinden olan Kayıp Rıhtım ekibinin yaklaşık 2 yıllık bir emek sonucunda hazırladığı, başka hiçbir yerde yayınlanmamış “ucube” temalı 20 öyküyü bir araya getiren kitabı ‘Tüm Panayırların Heyulası’ yayında. Kitabın detaylarına birlikte bakıyoruz.

Fantastik edebiyat, Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi gibi dünyanın en büyük popüler kültür eserlerinin kaynağı. Kitap sayfalarından başlayan bu hikayelerin yolculuğu bugün milyonlarca insanın ilgi odağında yer alıyor. Ayrıca bu kitap sayfalarını karıştıranlar çok iyi biliyor ki bir fantastik edebiyat eserini okumak, sonradan uyarlanan filmlerini, dizilerini izlemekten çok daha iyi deneyim yaşatıyor.

Türkiye’de ise fantastik edebiyat, bilim kurgu, korku ve polisiye türlerinin bu kadar popüler olmasını sağlayan, meraklılarını sadece popüler kültürde yer etmiş markalara değil her türlü esere yönlendiren bir platform var. 2008’de yayın hayatına başlayan Kayıp Rıhtım, şimdilerde kültür ve sanatın her alanında yayın yapsa da, kuruluşunun ilk yıllarında spekülatif kurgu tutkunlarının da uğrak noktası haline gelmeyi başarmıştı. Bugün de Kayıp Rıhtım ekibi ve yazarları, yeni bir kolektif öykü kitabıyla karşımızda: Tüm Panayırların Heyulası.

Hazırlanması 2 yıl süren kitabın içerisinde fantastik edebiyat, bilimkurgu, korku, distopya ve polisiye türünde yazılmış “ucube” temalı 20 öykü yer alıyor:

Kayıp Rıhtım’ın ilk matbu kitabı olma özelliğine sahip Tüm Panayırların Heyulası kitabında Hakan Bıçakcı, Hikmet Hükümenoğlu ve Suat Duman gibi ödüllü yazarların da öyküleri bulunuyor. Kayıp Rıhtım’a göre hem spekülatif edebiyat hem de genel edebiyat okurlarının takip ettiği yazarlar ve usta isimler kitapta kendi öyküleriyle yer alıyor.

Eserdeki öyküler aynı zamanda tematik bir yapıya da sahip. Kitaptaki öyküler odağına “ucube” temasını alıyor ve bu kavramı olabildiğince çok yönlü bir şekilde işlemeye çalışıyor. Tüm Panayırların Heyulası’nda ucube bazen bir mekân, bazen bir zaman, bazen de normalin ta kendisi!

İthaki Yayınları tarafından Pangea Kitaplığı’nın bir parçası olarak basılan Tüm Panayırların Heyulası, türün sevenleri için okuması kolay, zevkli ve yaratıcı öykülerle yeni dünyalara kapı açacak, biraz düşündürecek, tuhaf hissettirecek ve en önemlisi de fantastik kurgu, korku, bilim kurgu ve polisiye eser arayışında olanların ruhunu doyuracak.

Kitaba Amazon üzerinden ulaşabilir ve uygun fiyatla satın alabilirsiniz.

Tüm Panayırların Heyulası kitabında öyküsü yer alan tüm yazarlar: