Massachusetts'de yaşanan ve 26 yaşında bir gencin ölümüyle sonuçlanan köpek balığı saldırısı, bilim insanlarını harekete geçirdi.

Geçtiğimiz gün Wellfleet kasabasındaki Newcomb Hollow plajında 26 yaşında bir genç, arkadaşıyla birlikte sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğradı. Arkadaşı tarafından kurtarılmaya çalışılan genç, hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Saldırının Massachusetts eyaletinde 1936'dan beri ilk kez yaşandığı söyleniyor ve bilim insanları da yaşanan olay sonrasında oldukça tedirgin.

Bu yazın başlarında 61 yaşında bir adam da benzer şekilde köpekbalığı saldırısına uğramış ancak kurtulmayı başarmıştı. Aynı sene içerisinde ikinci bir saldırının yaşanması ise bilim insanlarına "Köpek balıkları neden insanlara bu kadar yaklaştı ve saldırmaya başladı?" sorusunu sordurdu. Massachusetts Üniversitesi'nde balıklar ile ilgili araştırmalar yürüten biyolog Greg Skomal, konunun oldukça ciddi olduğunu belirtti.

Köpek balıklarının kıyıya giderek yaklaşmasının sebebi ise Skomal'a göre fokların da kıyıya giderek yaklaşmaya başlaması. Fokların peşinden kıyıya yaklaşan köpek balıklarını sayısı da artıyor ve bu da insanlar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Bölgenin turistik bir yer olması ve çok sayıda plajın bulunması da tehlikeyi artırıyor. Olayın yaşandığı plaj ise kapatıldı ve insanların geçişine izin verilmiyor.