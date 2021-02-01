WorldofGeekdom adlı bir YouTube kanalı, 21 Mart 2021 tarihinde çıkması beklenen yeni Godzila vs King filminin nasıl biteceğine dair bir açıklama yaptı. Tamamen spoilerlar barındıran bu açıklamada, Godzilla ve Kong'un meka robot bir Godzilla'ya karşı savaşacağı belirtildi.

Şehri birbirine katan devasa canavarlar dendiği zaman akla ilk gelen isimler Godzilla ve Kong olur. İlk olarak 1962 yılında bir Japon filminde karşı karşıya gelen ikilinin, 26 Mart 2021 tarihinde yeni bir filmi geliyor.

Filmin ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı ve Godzilla vs. Kong, sosyal medyada yoğun ilgi görerek trend olmayı başardı. Heyecanla beklenen filme dair küçük bir spoilerin bile gelmesi an meselesiydi ve beklenen oldu. WorldofGeekdom adlı bir YouTube kanalı, filmin nasıl biteceğini anlattığı bir video yayınladı.

İşte filmin nasıl biteceği:

WorldofGeekdom, filmin sonuyla ilgili bilgileri güvenli bir kaynaktan aldığını ve bunu ekranda göreceğimize emin olduğunu dile getirdi. Ancak yine de YouTube kanalının dediği şeylerin doğru olup olmadığından emin olabilmek için filmi beklememiz gerekiyor.

Konu hakkında çok fazla detaya yer verilmese olay örgüsü hakkında onlarca spoiler veren WoldofGeekdom, videosunda şu sözlere yer verdi; “Konuya tamamen hakim değilim, ancak olay örgüsüne neler yaşanacağını çok iyi biliyorum. Kong, bir noktada Skull Island’dan alınıyor ve bilim insanları hem Kong üzerinde araştırma yapmak için hem de onu Godzilla’dan gizleyebilmek için bir tesise koyuyorlar. Bu tesis ya Alaska da ya da Antarktika’daydı sanırım, tam hatırlayamıyorum. Kong bu tesiste sakin sakin dururken Godzilla da şehirlerde gezinip binaları yok etmeye devam ediyor ve bu sırada Kral Ghidorah’nın kokusunu almaya devam ediyor. Ghidorah öldü ancak bir önceki filmden de gördüğümüz üzere Ghidorah’nın kafatasının parçaları hala dünyada bir yerlerde ve Godzilla bunları bulup yok etmeye çalışıyor.

Tam olarak hatırlamıyorum ancak Çinli ya da Japon bilim insanları Ghidora’nın beyninden parçaları toplayarak kötü amaçlı bir silah yaratmaya çalışıyor. Godzilla, Kong’un hala yaşadığını bilmiyor ancak tesislerde Ghidhora’nın parçasını ararken Kong’la karşılaşıp savaşmaya başlıyorlar. Filmde yer alan insanların amacı Dünya’nın merkezini keşfetmek ve kara delik kullanarak paralel bir dünya daha yaratmak. Kong’un elinde gördüğünüz silah da aslında bu evrene ait.

Godzilla ve Kong savaşırken filmin ortasında Godzilla’nın aslında gerçek Godzilla olmadığı, Godzilla görünümü altında başka bir robot olduğu ortaya çıkıyor ve bu noktada gerçek Godzilla ve Kong birleşerek meka Godzilla’ya karşı savaşmaya başlıyorlar. Meka Godzilla gerçekten de çok güçlü ve hiçbir şekilde yorulmadan ikiliyle savaşmaya devam ediyor. Bir noktada Kong, meka Godzilla’ya arkasından yaklaşarak onu öldürmeyi başarıyor.

Gerçek Godzilla ve Kong, arkadaş olmasalar da birbirlerine saygılı bir şekilde veda ediyor. Godzilla suya geri dönüyor, Kong ise ortalıktan kayboluyor. Açıkçası filmin böyle bitmesi hem devam filmi hem de hikayenin öncesini anlatabilecek bir film için açık kapı bırakıyor.”