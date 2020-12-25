Alanında uzman pek çok ismin konuşmalarına ve yapay zeka eğitimine ev sahipliği yapacak Bilişim&Hukuk etkinliği için geri sayım başladı.

IEEE Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğrenci Kolu, 26 Aralık Cumartesi günü (yarın) 13.30'da başlayacak Bilişim&Hukuk etkinliği ile mühendisliği hukuk ile bir araya getirecek.

Etkinlik, Ömer Ali GİRGİN, Sevi Seda ÖZER, Mehmet Bedii KAYA, Sima BAKTAŞ, Şemsi Barış ÖZÇELİK gibi değerli isimlerin kendi alanlarında yapacakları konuşmalarla ilerlerken; sonrasında Şadi Evren ŞEKER tarafından verilecek yapay zeka eğitimiyle sonlanacak.

Bilişim&Hukuk etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak için ieeeestu.org web sitesini ziyaret edebilir, son gelişmeler için Instagram hesabını takip edebilir ve kayıt olmak için de buraya tıklayabilirsiniz.